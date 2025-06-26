Bağırsak Kanserini Önleyen Besin Üçlüsü
Lif tüketimini artırıyor
-
Cerrah Dr. Karan Rajan, bağırsak kanseri riskini azaltmak için lif tüketimini artıracak yöntemi, tanıttı. Rajan, Instagram?da 1,1 milyon kez izlenen videosunda, ?Mutfağınızdaki malzemelerle lif alımını artırmanın ne kadar kolay olduğunu göstereceğim? dedi.
-
Yapılan araştırmalara göre, sindirilemeyen bitkisel lifler bağırsak kanseri riskini azaltmada kritik öneme sahip. Bowel Cancer UK, İngiltere'de görülen bağırsak kanserlerinin yüzde 28?inin düşük lif tüketiminden kaynaklandığını açıklarken, yetişkinlerin yalnızca yüzde 9?u günde önerilen 30 gram lifi tüketebiliyor.
-
Günde 15 Gram Lif İçin Basit Öneri Dr. Rajan, lif tüketimini artıracak önerisini şu şekilde sıraladı: 50 gram fıstık veya badem 80 gram ahududu 100 gram dondurulmuş bezelye 100 gram humus 50 gram bitter çikolata 75 gram mercimek
-
Ayrıca günde bir elma, avokado veya armut tüketilmesini öneren Rajan, ?Bu besinlerden üçünü bir öğünde bir araya getirdiğinizde yaklaşık 15 gram lif alırsınız? dedi. Bağırsak kanseri özellikle genç yetişkinlerde alarm verici şekilde yükseliyor. Dünyada yapılan araştırmalara göre, 1990 doğumluların bağırsak kanserine yakalanma riski, 1950?lerde doğanlara göre üç kat daha fazla. İngiltere?de hastalık her yıl yaklaşık 17.000 kişinin ölümüne neden olurken, vakaların yüzde 5?i artık 25?49 yaş arasındaki kişilerde görülüyor.
-
Başlıca belirtiler arasında tuvalet alışkanlıklarında değişiklik, yumuşak dışkılama, ishal veya kabızlık, tuvalete gittikten sonra devam eden ihtiyaç hissi ve dışkıda kan yer alıyor.
-
İngiltere Kanser Araştırmaları Kurumu?na göre, bağırsak kanseri vakalarının yüzde 54?ü önlenebilir. Düşük lifli beslenme, çok fazla kırmızı veya işlenmiş et tüketimi ve obezite ise bilinen risk faktörleri arasında.