Bağırsak Kanserini Önleyen Besin Üçlüsü

Ayrıca günde bir elma, avokado veya armut tüketilmesini öneren Rajan, ?Bu besinlerden üçünü bir öğünde bir araya getirdiğinizde yaklaşık 15 gram lif alırsınız? dedi. Bağırsak kanseri özellikle genç yetişkinlerde alarm verici şekilde yükseliyor. Dünyada yapılan araştırmalara göre, 1990 doğumluların bağırsak kanserine yakalanma riski, 1950?lerde doğanlara göre üç kat daha fazla. İngiltere?de hastalık her yıl yaklaşık 17.000 kişinin ölümüne neden olurken, vakaların yüzde 5?i artık 25?49 yaş arasındaki kişilerde görülüyor.