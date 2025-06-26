Renklerle zihin yaşı testi! Beyniniz gerçekten kaç yaşında?

21-28 PUAN: Zihin yaşınız 30-39. Aktif ve yeni maceralara meraklısınız ancak aynı zamanda sorumluluklarınızın da bilincindesiniz.

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Bu renklerden bir tanesini seçin.

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Bu fotoğraf siyah-beyaz bir fotoğraf mı?

Fotoğraftaki manzarada hangi renk daha baskın?

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