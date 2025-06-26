Aşırı Sıcaklarda Serinlemenin 4 Püf Noktası
Bilim insanları, aşırı sıcaklarla başa çıkmanın 4 püf noktasını açıkladı.
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Uzmanlara göre, insanların aşırı sıcak havalarda verimli çalışması biyolojik olarak mümkün değil. Peki, sadece su içmek ve perdeyi kapatmak dışında neler yapılabilir? Portsmouth Üniversitesi Aşırı Ortamlar Laboratuvarı?ndan Profesör Mike Tipton, sıcakla başa çıkmanın bilimsel yollarını açıkladı.
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YÜZÜNÜZÜ DEĞİL, ELLERİNİZİ SOĞUTUN Sıcak havalarda klima altında oturmak ferahlatıcı hissettirse de bu yöntem vücut ısısını düşürmede etkili değil. Profesör Tipton?a göre eller, yüksek yüzey alanı ve yoğun kan akışı sayesinde ısıyı vücuttan uzaklaştırmada çok daha başarılı. 15-20 dakika boyunca ellerinizi soğuk suya sokmak, serinlemek için en etkili yöntemlerden biri.
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ILIK DUŞ TERCİH EDİN Buz gibi bir duş cazip gelse de, tüm vücudu ani şekilde soğuk suya maruz bırakmak damarların büzüşmesine ve ısı kaybının yavaşlamasına neden oluyor. Tipton, ?Cildinize kan akışını artırmak ve ısıyı dışarı atmak istiyorsanız, ılık bir duş en iyisi" uyarısında bulunuyor. Su ne çok sıcak ne de buz gibi olmalı, ancak cilt akışını destekleyecek kadar ılık olmalı.
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SICAK İÇECEKLER DAHA ETKİLİ Sıcak çay ya da yemekler terlemeyi tetikleyerek vücudunuzu daha hızlı soğutabiliyor. Bunun nedeni, sıcak içeceklerin vücudu ?daha da ısındım? diye kandırarak soğutma mekanizmalarını harekete geçirmesi. Ancak dikkat: Kafeinli ve alkollü içeceklerden uzak durun; bunlar metabolizmayı hızlandırarak daha fazla ısı üretimine ve sıvı kaybına yol açıyor.
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TERLEMENİZİ DESTEKLEYİN Birçok kişi sadece yüzünü yelpazelerken, vücudun geniş bölgelerine rüzgar sağlamak çok daha etkili. Tipton?a göre, ?Sıcak 35 dereceye yaklaştığında terleme, serinlemenin tek yoludur. Ama terin buharlaşması da hava akımına bağlıdır.? Doğal hava sirkülasyonu yaratmak için camları karşılıklı açabilir, elektrikli olmayan el yelpazeleri kullanabilirsiniz. Klima ise çevresel sürdürülebilirlik açısından her zaman en iyi çözüm değil.