Aşırı Sıcaklarda Serinlemenin 4 Püf Noktası

ILIK DUŞ TERCİH EDİN Buz gibi bir duş cazip gelse de, tüm vücudu ani şekilde soğuk suya maruz bırakmak damarların büzüşmesine ve ısı kaybının yavaşlamasına neden oluyor. Tipton, ?Cildinize kan akışını artırmak ve ısıyı dışarı atmak istiyorsanız, ılık bir duş en iyisi" uyarısında bulunuyor. Su ne çok sıcak ne de buz gibi olmalı, ancak cilt akışını destekleyecek kadar ılık olmalı.