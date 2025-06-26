Sahipsizler Dizisinin Yıldızı Baba Oldu
Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler'de Haşmet karakterine hayat veren Turgut Tunçalp baba oldu.
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Star TV ekranlarında yayınlanan Sahipsizler dizisinde Haşmet karakterine hayat veren Turgut Tunçalp, 2019 yılında İlayda Atmaca ile dünyaevine girmişti.
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Kısa bir süre önce bebek beklediklerini ve bir oğlu olacağını duyuran Turgut Tunçalp'ten müjdeli haber geldi.
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"HOŞ GELDİN OĞLUM" Ünlü oyuncu, oğluna kavuştu. Bebeğine Pamir adını veren Turgut Tunçalp, mutluluğunu "Hoş geldin oğlum" diye duyurdu.
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"VAZGEÇTİK VE BİR ANDA ÇOCUĞUMUZ OLDU" Ünlü oyuncu, kısa bir süre katıldığı programda eşiyle bebek sahibi olmaktan vazgeçtikleri dönemde bebek haberi aldıklarını açıklamıştı.
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Turgut Tunçalp "Senelerce eşimle çocuk için uğraş verdikten sonra çocuk yapmaktan vazgeçtik. Ve bir anda çocuğumuz oldu" demişti.
26 Haziran 2025