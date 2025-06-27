2025 TOKİ Sosyal Konut Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

2025 yılın TOKİ ve hükümet ortaklığıyla yapılacak olan 250 bin sosyal konut için başvuru tarihleri, ilk kez ev sahibi olacak olan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. 81 ilde yapılacak TOKİ 250 bin sosyal konut başvurularıyla birlikte, dar gelirli vatandaşlarda ev sahibi olma imkanı yakalayacak. Başvuru için bekleyen vatandaşlar bir yandan da ödeme planının nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 2025 TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları başladı mı, ne zaman başlar?