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2025 TOKİ Sosyal Konut Başvuruları Ne Zaman Başlayacak?

Dar gelirli vatandaşların ev sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştüren Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 2025 yılında da sosyal konut projeleriyle dikkat çekiyor.

  1. 2025 yılın TOKİ ve hükümet ortaklığıyla yapılacak olan 250 bin sosyal konut için başvuru tarihleri, ilk kez ev sahibi olacak olan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. 81 ilde yapılacak TOKİ 250 bin sosyal konut başvurularıyla birlikte, dar gelirli vatandaşlarda ev sahibi olma imkanı yakalayacak. Başvuru için bekleyen vatandaşlar bir yandan da ödeme planının nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 2025 TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları başladı mı, ne zaman başlar?

    2025 yılın TOKİ ve hükümet ortaklığıyla yapılacak olan 250 bin sosyal konut için başvuru tarihleri, ilk kez ev sahibi olacak olan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. 81 ilde yapılacak TOKİ 250 bin sosyal konut başvurularıyla birlikte, dar gelirli vatandaşlarda ev sahibi olma imkanı yakalayacak. Başvuru için bekleyen vatandaşlar bir yandan da ödeme planının nasıl olacağını merak ediyor. Peki, 2025 TOKİ 250 bin sosyal konut başvuruları başladı mı, ne zaman başlar?

  2. TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN? Dar ve orta gelirliler için sosyal konut projesinin başvuru tarihleri ve katılım şarları, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında başvuruda bulunmak isteyenler tarafından sorgulanıyor. İhalelere devam eden TOKİ, yeni yapılacak konut, altyapı ve çevre düzenlemesi işleri için de ihale tarihlerini açıkladı. 7 Kasım'da başlayan ihaleler, Haziran 2025'e kadar devam edecek. Buna göre; TOKİ sosyal konut başvurularının 2025 Haziran ayından sonra başlaması bekleniyor.

    TOKİ 250 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN? Dar ve orta gelirliler için sosyal konut projesinin başvuru tarihleri ve katılım şarları, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "250 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında başvuruda bulunmak isteyenler tarafından sorgulanıyor. İhalelere devam eden TOKİ, yeni yapılacak konut, altyapı ve çevre düzenlemesi işleri için de ihale tarihlerini açıkladı. 7 Kasım'da başlayan ihaleler, Haziran 2025'e kadar devam edecek. Buna göre; TOKİ sosyal konut başvurularının 2025 Haziran ayından sonra başlaması bekleniyor.

  3. BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklaması şu şekilde; "Deprem bölgesiyle birlikte inşallah bu yıl sonu tüm Türkiye'de yeniden sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapacağız. Detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak. Yeni sosyal konut kampanyalarıyla evi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesine imkan sağlayacağız. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız müjdelediler. Yıl sonunda 81 ili kapsayan inşallah bugüne kadar yapılmış en büyük kampanyayı, vatandaşımıza 81 ilde yapıyor olacağız. Bununla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Evi olmayan gençlerimiz, emeklilerimiz ev sahibi olabilecekler. 19-20 yaşında kuradan ev sahibi olan gençleri sokakta görüyorum, ne güzel. Kontenjanlar ayıracağız, vatandaşlarımıza bu imkanları sunacağız."

    BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklaması şu şekilde; "Deprem bölgesiyle birlikte inşallah bu yıl sonu tüm Türkiye'de yeniden sosyal konutla ilgili büyük bir kampanya yapacağız. Detaylarını Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaşacak. Yeni sosyal konut kampanyalarıyla evi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesine imkan sağlayacağız. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız müjdelediler. Yıl sonunda 81 ili kapsayan inşallah bugüne kadar yapılmış en büyük kampanyayı, vatandaşımıza 81 ilde yapıyor olacağız. Bununla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Evi olmayan gençlerimiz, emeklilerimiz ev sahibi olabilecekler. 19-20 yaşında kuradan ev sahibi olan gençleri sokakta görüyorum, ne güzel. Kontenjanlar ayıracağız, vatandaşlarımıza bu imkanları sunacağız."

  4. BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK? Daha önceki projelerde olduğu gibi TOKİ 250 bin konut projesine başvuruları işlemlerinin internet üzerinden olması bekleniyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra başvuru tarihleri, başvuru yöntemi, hangi ill ve ilçede kaç konut inşa edileceği belli olacak.

    BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK? Daha önceki projelerde olduğu gibi TOKİ 250 bin konut projesine başvuruları işlemlerinin internet üzerinden olması bekleniyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra başvuru tarihleri, başvuru yöntemi, hangi ill ve ilçede kaç konut inşa edileceği belli olacak.

27 Haziran 2025