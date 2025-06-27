Doğum Kontrol Hapı Kullanan 29 Yaşındaki Kadın Öldü

Olayı inceleyen yetkililer, hastanede eksik bilgi alındığı ve bu yüzden hastanın doğru tedavi edilemediği sonucuna vardı. Eğer hastanedeki doktorlar genç kadının hap kullandığını bilseydi, kan pıhtısını tespit edip tedavi edebilirlerdi ve Chloe Alicia Ellis, bugün hayatta olabilirdi. Yetkililer, sağlık hattı ile hastane arasındaki bilgi paylaşımının yetersiz olduğunu ve bu konuda çalışmalar yapmayı planladıklarını ifade etti.