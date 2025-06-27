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Doğum Kontrol Hapı Kullanan 29 Yaşındaki Kadın Öldü

Ggenç kadın doğum kontrol hapı kullanımına bağlı gelişen akciğer kan pıhtısı nedeniyle hayatını kaybetti.

  1. Endometriozis tedavisi için Eylül 2023?ten beri doğum kontrol hapı kullanan Chloe Alicia Ellis, Ağustos 2024?te ani göğüs ve sırt ağrısı ile nefes darlığı gibi şikayetler yaşamaya başladı. Genç kadın, bu belirtiler üzerine NHS 111 adlı sağlık hattına başvurarak, doğum kontrol hapı kullandığı bilgisini paylaştı. Sistem, durumun ciddi olabileceğini belirterek Ellis'in acil servise başvurması gerektiğini söyledi.

    Endometriozis tedavisi için Eylül 2023?ten beri doğum kontrol hapı kullanan Chloe Alicia Ellis, Ağustos 2024?te ani göğüs ve sırt ağrısı ile nefes darlığı gibi şikayetler yaşamaya başladı. Genç kadın, bu belirtiler üzerine NHS 111 adlı sağlık hattına başvurarak, doğum kontrol hapı kullandığı bilgisini paylaştı. Sistem, durumun ciddi olabileceğini belirterek Ellis'in acil servise başvurması gerektiğini söyledi.

  2. Ancak Ellis'in gittiği hastanede doktorlar, 29 yaşındaki genç kadının hangi ilaçları kullandığını sormadı. Yapılan tetkikler sonucunda Ellis, virüs teşhisi konularak eve gönderildi. Üç gün sonra evinde bayılan talihsiz kadın, kaldırıldığı hastanede yaşama gözlerini yumdu.

    Ancak Ellis'in gittiği hastanede doktorlar, 29 yaşındaki genç kadının hangi ilaçları kullandığını sormadı. Yapılan tetkikler sonucunda Ellis, virüs teşhisi konularak eve gönderildi. Üç gün sonra evinde bayılan talihsiz kadın, kaldırıldığı hastanede yaşama gözlerini yumdu.

  3. Olayı inceleyen yetkililer, hastanede eksik bilgi alındığı ve bu yüzden hastanın doğru tedavi edilemediği sonucuna vardı. Eğer hastanedeki doktorlar genç kadının hap kullandığını bilseydi, kan pıhtısını tespit edip tedavi edebilirlerdi ve Chloe Alicia Ellis, bugün hayatta olabilirdi. Yetkililer, sağlık hattı ile hastane arasındaki bilgi paylaşımının yetersiz olduğunu ve bu konuda çalışmalar yapmayı planladıklarını ifade etti.

    Olayı inceleyen yetkililer, hastanede eksik bilgi alındığı ve bu yüzden hastanın doğru tedavi edilemediği sonucuna vardı. Eğer hastanedeki doktorlar genç kadının hap kullandığını bilseydi, kan pıhtısını tespit edip tedavi edebilirlerdi ve Chloe Alicia Ellis, bugün hayatta olabilirdi. Yetkililer, sağlık hattı ile hastane arasındaki bilgi paylaşımının yetersiz olduğunu ve bu konuda çalışmalar yapmayı planladıklarını ifade etti.

  4. Doğum kontrol hapları, özellikle içerdikleri östrojen hormonu nedeniyle kan pıhtısı riskini artırabiliyor. Bu pıhtılar, akciğerde tıkanmaya yol açarak ölüme sebep olabiliyor. West Yorkshire Sağlık Kurulu, yaşanan olaydan dolayı üzüntü duyduklarını ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemleri alacaklarını açıkladı.

    Doğum kontrol hapları, özellikle içerdikleri östrojen hormonu nedeniyle kan pıhtısı riskini artırabiliyor. Bu pıhtılar, akciğerde tıkanmaya yol açarak ölüme sebep olabiliyor. West Yorkshire Sağlık Kurulu, yaşanan olaydan dolayı üzüntü duyduklarını ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemleri alacaklarını açıkladı.

27 Haziran 2025