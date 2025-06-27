Kubilay Aka Pembe Saçlarından Vazgeçti

EVLENİYORLAR MI? Öte yandan ünlü çift, geçtiğimiz aylarda evlilik iddialarıyla gündeme gelmişti. Aka'nın Sancaktutan'a evlilik teklif ettiği ve ünlü oyuncunun 'evet' dediği öne sürülmüştü.

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