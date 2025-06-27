Kubilay Aka Pembe Saçlarından Vazgeçti
Eski haline geri döndü
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Oyuncu Kubilay Aka geçtiğimiz haftalarda saçlarını pembeye boyatmıştı. Dikkat çekici bir değişime imza atan Aka'nın yeni görünümü uzun süre sosyal medyada gündem olmuştu.
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Hafsanur Sancaktutan da sevgilisine "Pamuk şekerim" yorumunda bulunmuştu. Yeni tarzını sosyal medyada "Saçlarımın tadına bakmak istiyorum." notuyla paylaşan oyuncu, eski haline geri döndü.
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Pembe saçlarından vazgeçen 30 yaşındaki oyuncu, son halini takipçileriyle paylaştı.
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EVLENİYORLAR MI? Öte yandan ünlü çift, geçtiğimiz aylarda evlilik iddialarıyla gündeme gelmişti. Aka'nın Sancaktutan'a evlilik teklif ettiği ve ünlü oyuncunun 'evet' dediği öne sürülmüştü.
27 Haziran 2025