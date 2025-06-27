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Beklenen Özellik Geliyor!

Twitter'ın (X) retweet'i artık Instagram'da

  1. Instagram'a "Retweet" özelliği geliyor. Kullanıcılar, artık gönderileri "Repost" edebilecek.

    Instagram'a "Retweet" özelliği geliyor. Kullanıcılar, artık gönderileri "Repost" edebilecek.

  2. Tech Crunch'ın haberine göre Instagram, kullanıcıların gönderileri yeniden paylaşmasına olanak tanıyacak yeni bir özelliği test ettiğini doğruladı.

    Tech Crunch'ın haberine göre Instagram, kullanıcıların gönderileri yeniden paylaşmasına olanak tanıyacak yeni bir özelliği test ettiğini doğruladı.

  3. Bazı kullanıcılar, hesaplarında yeniden paylaşım seçeneğini görmeye başladıklarını belirtti. Özellik sayesinde hem kendi içeriklerinin hem de başka kullanıcılara ait gönderilerin yeniden paylaşılması mümkün olacak.

    Bazı kullanıcılar, hesaplarında yeniden paylaşım seçeneğini görmeye başladıklarını belirtti. Özellik sayesinde hem kendi içeriklerinin hem de başka kullanıcılara ait gönderilerin yeniden paylaşılması mümkün olacak.

  4. Şu an için Instagram kullanıcıları, başka hesaplara ait gönderileri yalnızca hikaye formatında paylaşabiliyor. Ancak test aşamasındaki bu yeni özellikle birlikte, gönderiler doğrudan ana akışta da paylaşılabilecek.

    Şu an için Instagram kullanıcıları, başka hesaplara ait gönderileri yalnızca hikaye formatında paylaşabiliyor. Ancak test aşamasındaki bu yeni özellikle birlikte, gönderiler doğrudan ana akışta da paylaşılabilecek.

  5. Bugüne dek bunu yapmak isteyen kullanıcılar, ekran görüntüsü alma gibi çeşitli geçici çözümler ya da üçüncü taraf uygulamalara başvuruyordu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bölümünün, bu özelliği memnuniyetle karşılaması bekleniyor.

    Bugüne dek bunu yapmak isteyen kullanıcılar, ekran görüntüsü alma gibi çeşitli geçici çözümler ya da üçüncü taraf uygulamalara başvuruyordu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bölümünün, bu özelliği memnuniyetle karşılaması bekleniyor.

  6. Yeniden paylaşım, Twitter?ın 2009?da tanıttığı ?retweet? özelliğinden bu yana dijital içerik tüketiminin önemli bir parçası hâline geldi. Threads ve TikTok gibi diğer sosyal medya uygulamaları da benzer özellikleri sunuyor. Instagram?ın yeniden paylaşım özelliğini ne zaman tüm kullanıcılara sunacağı ise henüz netleşmiş değil.

    Yeniden paylaşım, Twitter?ın 2009?da tanıttığı ?retweet? özelliğinden bu yana dijital içerik tüketiminin önemli bir parçası hâline geldi. Threads ve TikTok gibi diğer sosyal medya uygulamaları da benzer özellikleri sunuyor. Instagram?ın yeniden paylaşım özelliğini ne zaman tüm kullanıcılara sunacağı ise henüz netleşmiş değil.

27 Haziran 2025