Beklenen Özellik Geliyor!

Yeniden paylaşım, Twitter?ın 2009?da tanıttığı ?retweet? özelliğinden bu yana dijital içerik tüketiminin önemli bir parçası hâline geldi. Threads ve TikTok gibi diğer sosyal medya uygulamaları da benzer özellikleri sunuyor. Instagram?ın yeniden paylaşım özelliğini ne zaman tüm kullanıcılara sunacağı ise henüz netleşmiş değil.