İos 26 Hangi Telefonlarda Olacak?
iOS 26 ne zaman çıkacak?
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Apple, her yıl olduğu gibi yeni iOS sürümünü sonbahar aylarında kullanıcılara sunmayı planlıyor. Geleneksel takvime göre: iOS 26'nın final sürümünün Eylül 2025'te tanıtılması ve aynı ay içerisinde kullanıma sunulması bekleniyor. Geliştirici beta sürümü ise Haziran 2025?te WWDC (Worldwide Developers Conference) kapsamında tanıtıldıktan sonra yayımlanacak. Kamuya açık beta sürümleri ise Temmuz 2025 itibarıyla indirilebilir olacak.
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iOS 26 HANGİ İPHONE MODELLERİNE GELECEK? Apple, iOS güncellemelerinde genellikle 5-6 yıl öncesine kadar çıkan modelleri desteklemeye devam ediyor. Bu doğrultuda iOS 26?nın şu iPhone modellerinde desteklenmesi bekleniyor:
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iOS 26 Alması Beklenen iPhone Modelleri:
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iOS 26 İLE NELER GELECEK? Henüz Apple tarafından resmi özellikler açıklanmasa da, bazı yeniliklerin gelebileceği konuşuluyor: Yapay zeka destekli Siri deneyimi Daha gelişmiş kilit ekranı özelleştirmeleri Pil sağlığı takibi için yeni araçlar Uygulamalar arası daha hızlı geçiş iPhone?lar arası gelişmiş veri paylaşımı