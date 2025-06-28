İos 26 Hangi Telefonlarda Olacak?

Apple, her yıl olduğu gibi yeni iOS sürümünü sonbahar aylarında kullanıcılara sunmayı planlıyor. Geleneksel takvime göre: iOS 26'nın final sürümünün Eylül 2025'te tanıtılması ve aynı ay içerisinde kullanıma sunulması bekleniyor. Geliştirici beta sürümü ise Haziran 2025?te WWDC (Worldwide Developers Conference) kapsamında tanıtıldıktan sonra yayımlanacak. Kamuya açık beta sürümleri ise Temmuz 2025 itibarıyla indirilebilir olacak.