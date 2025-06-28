Mide Ekşimesi Sanmışlardı!

13 Haziran?da konulan teşhisle birlikte, hastalığın yalnızca mideyle sınırlı kalmadığı, mideye komşu iç organlara ve akciğer çevresindeki lenf düğümlerine de yayıldığı belirlendi. Bu, hastalığın dördüncü yani son evresine ulaştığını gösteriyordu. ?Doktorlara defalarca gittim ama hep mide ekşimesi dendi. Gerçekte ise içimde ölümcül bir şey büyüyormuş,? diyen Gardiner, geç konan teşhise öfkesini dile getirdi. ?Eğer şikâyetlerim zamanında ciddiye alınsaydı, kanser daha erken ve belki de tedavi edilebilir bir evrede yakalanabilirdi.? Bir çocuk annesi olan genç kadın, ilk belirtilerin başlamasından itibaren yaşadığı süreci ?yemekleri midemde tutamıyordum, midem her şeyi reddediyordu, ağrılar dayanılmazdı? sözleriyle anlattı. Yaşadığı değişimi, ?Artık hiçbir şey yiyemiyordum, vücudum her şeyi geri çeviriyordu. Üst karnımdaki ağrı keskin ve hiç geçmeyen bir şekilde artıyordu,? diye ifade etti.