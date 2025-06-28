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Mide Ekşimesi Sanmışlardı!

Sadece 1 yıl ömrünün kaldığını öğrendi

  1. Formda, sağlıklı ve hayat dolu bir anne olan Georgia Gardiner, mide ağrısı ve iştah kaybı gibi şikâyetlerle defalarca doktora başvurdu ancak her seferinde basit bir mide rahatsızlığı olduğu söylenerek anti-asit ilaçlarla evine gönderildi. Aylar sonra yapılan endoskopiyle gerçek ortaya çıktı: Gardiner?a linitis plastica adı verilen nadir ve agresif bir mide kanseri teşhisi kondu.

    Formda, sağlıklı ve hayat dolu bir anne olan Georgia Gardiner, mide ağrısı ve iştah kaybı gibi şikâyetlerle defalarca doktora başvurdu ancak her seferinde basit bir mide rahatsızlığı olduğu söylenerek anti-asit ilaçlarla evine gönderildi. Aylar sonra yapılan endoskopiyle gerçek ortaya çıktı: Gardiner?a linitis plastica adı verilen nadir ve agresif bir mide kanseri teşhisi kondu.

  2. 13 Haziran?da konulan teşhisle birlikte, hastalığın yalnızca mideyle sınırlı kalmadığı, mideye komşu iç organlara ve akciğer çevresindeki lenf düğümlerine de yayıldığı belirlendi. Bu, hastalığın dördüncü yani son evresine ulaştığını gösteriyordu. ?Doktorlara defalarca gittim ama hep mide ekşimesi dendi. Gerçekte ise içimde ölümcül bir şey büyüyormuş,? diyen Gardiner, geç konan teşhise öfkesini dile getirdi. ?Eğer şikâyetlerim zamanında ciddiye alınsaydı, kanser daha erken ve belki de tedavi edilebilir bir evrede yakalanabilirdi.? Bir çocuk annesi olan genç kadın, ilk belirtilerin başlamasından itibaren yaşadığı süreci ?yemekleri midemde tutamıyordum, midem her şeyi reddediyordu, ağrılar dayanılmazdı? sözleriyle anlattı. Yaşadığı değişimi, ?Artık hiçbir şey yiyemiyordum, vücudum her şeyi geri çeviriyordu. Üst karnımdaki ağrı keskin ve hiç geçmeyen bir şekilde artıyordu,? diye ifade etti.

    13 Haziran?da konulan teşhisle birlikte, hastalığın yalnızca mideyle sınırlı kalmadığı, mideye komşu iç organlara ve akciğer çevresindeki lenf düğümlerine de yayıldığı belirlendi. Bu, hastalığın dördüncü yani son evresine ulaştığını gösteriyordu. ?Doktorlara defalarca gittim ama hep mide ekşimesi dendi. Gerçekte ise içimde ölümcül bir şey büyüyormuş,? diyen Gardiner, geç konan teşhise öfkesini dile getirdi. ?Eğer şikâyetlerim zamanında ciddiye alınsaydı, kanser daha erken ve belki de tedavi edilebilir bir evrede yakalanabilirdi.? Bir çocuk annesi olan genç kadın, ilk belirtilerin başlamasından itibaren yaşadığı süreci ?yemekleri midemde tutamıyordum, midem her şeyi reddediyordu, ağrılar dayanılmazdı? sözleriyle anlattı. Yaşadığı değişimi, ?Artık hiçbir şey yiyemiyordum, vücudum her şeyi geri çeviriyordu. Üst karnımdaki ağrı keskin ve hiç geçmeyen bir şekilde artıyordu,? diye ifade etti.

  3. Son teşhisin ardından doktorların yalnızca 12 aylık ömrü kaldığını söylemesi ise Gardiner?ı yıktı. ?Ölecek miyim? Ölemem, iki yaşında bir oğlum var. Tüm dünyam başıma yıkıldı,? sözleriyle duygularını paylaştı. Gardiner, ailesinde mide kanseri öyküsü olmamasına rağmen bu hastalığa yakalanmasının şaşkınlığını yaşıyor. Şimdiyse, başkalarının benzer bir kaderi yaşamaması adına erken teşhisin önemine dikkat çekmek istiyor: ?Eğer bir kişi bile bu uyarılar sayesinde erken teşhis alırsa, yaşadığım tüm bu acı boşa gitmemiş olur,? dedi.

    Son teşhisin ardından doktorların yalnızca 12 aylık ömrü kaldığını söylemesi ise Gardiner?ı yıktı. ?Ölecek miyim? Ölemem, iki yaşında bir oğlum var. Tüm dünyam başıma yıkıldı,? sözleriyle duygularını paylaştı. Gardiner, ailesinde mide kanseri öyküsü olmamasına rağmen bu hastalığa yakalanmasının şaşkınlığını yaşıyor. Şimdiyse, başkalarının benzer bir kaderi yaşamaması adına erken teşhisin önemine dikkat çekmek istiyor: ?Eğer bir kişi bile bu uyarılar sayesinde erken teşhis alırsa, yaşadığım tüm bu acı boşa gitmemiş olur,? dedi.

  4. Hayatını artık minik oğlu Arlo ile geçirdiği anlara adayan Gardiner, en büyük korkusunun oğlunun büyüme sürecini görememek olduğunu söylüyor: ?Arlo benim her şeyim. Hayatından ne kadar çok şey kaçıracağımı düşünmek kahredici.? Nişanlısı Callum ile birkaç yıl içinde evlenmeyi planlayan çift, şimdi bu planlarını öne çekiyor. Georgia?nın ailesi ise tedavi süreci, gelecek hazırlıkları ve anıların kayıt altına alınması için bir bağış kampanyası başlattı. MİDE KANSERİ VAKALARINDA ARTIŞ İngiltere'de her yıl yaklaşık 6.500, ABD'de ise 30.000 kişiye mide kanseri teşhisi konuyor. Bu hastalık İngiltere?de yılda yaklaşık 4.000, ABD?de ise 11.000 kişinin hayatına mal oluyor. Genellikle ileri yaştaki bireylerde görülse de, uzmanlar gençlerde de artış olduğunu belirtiyor.

    Hayatını artık minik oğlu Arlo ile geçirdiği anlara adayan Gardiner, en büyük korkusunun oğlunun büyüme sürecini görememek olduğunu söylüyor: ?Arlo benim her şeyim. Hayatından ne kadar çok şey kaçıracağımı düşünmek kahredici.? Nişanlısı Callum ile birkaç yıl içinde evlenmeyi planlayan çift, şimdi bu planlarını öne çekiyor. Georgia?nın ailesi ise tedavi süreci, gelecek hazırlıkları ve anıların kayıt altına alınması için bir bağış kampanyası başlattı. MİDE KANSERİ VAKALARINDA ARTIŞ İngiltere'de her yıl yaklaşık 6.500, ABD'de ise 30.000 kişiye mide kanseri teşhisi konuyor. Bu hastalık İngiltere?de yılda yaklaşık 4.000, ABD?de ise 11.000 kişinin hayatına mal oluyor. Genellikle ileri yaştaki bireylerde görülse de, uzmanlar gençlerde de artış olduğunu belirtiyor.

  5. Özellikle kadınlarda kanser vakalarında son yıllarda artış yaşanırken, 2023'te ABD?de yapılan bir araştırma genç kadınlarda tüm kanser türlerinin artış gösterdiğini, erkeklerde ise düşüş yaşandığını ortaya koydu.

    Özellikle kadınlarda kanser vakalarında son yıllarda artış yaşanırken, 2023'te ABD?de yapılan bir araştırma genç kadınlarda tüm kanser türlerinin artış gösterdiğini, erkeklerde ise düşüş yaşandığını ortaya koydu.

  6. Cancer Research UK verilerine göre, mide kanseri erken evrede teşhis edildiğinde hastaların %65?i 10 yıl hayatta kalabiliyor. Ancak dördüncü evre hastalarda bu oran beşte bire düşüyor. Mide kanserinin belirtileri arasında mide ekşimesi, yutma güçlüğü, iştahsızlık, mide bulantısı, yemek sonrası tokluk hissi, istemsiz kilo kaybı ve yorgunluk gibi belirtiler bulunuyor. Uzmanlar, bu tür şikâyetlerin hafife alınmaması gerektiği konusunda uyarıyor.

    Cancer Research UK verilerine göre, mide kanseri erken evrede teşhis edildiğinde hastaların %65?i 10 yıl hayatta kalabiliyor. Ancak dördüncü evre hastalarda bu oran beşte bire düşüyor. Mide kanserinin belirtileri arasında mide ekşimesi, yutma güçlüğü, iştahsızlık, mide bulantısı, yemek sonrası tokluk hissi, istemsiz kilo kaybı ve yorgunluk gibi belirtiler bulunuyor. Uzmanlar, bu tür şikâyetlerin hafife alınmaması gerektiği konusunda uyarıyor.

28 Haziran 2025