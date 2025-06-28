Fahriye Evcen Yeni İmajını Paylaştı
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiren Fahriye Evcen yeni tarzını sosyal medyada paylaştı.
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Ünlü oyuncu Fahriye Evcen imajını değiştiren ünlü isimler arasına katıldı.
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Geçtiğimiz haftalarda ailesiyle Londra'ya giden 39 yaşındaki Evcen, saçlarını kestirdi. Oyuncu yeni tarzını sosyal medyada takipçilerinin beğenisine sundu.
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Evcen, 2017 yılında Burak Özçivit ile dünyaevine girdi. 2019'da ilk oğlu Karan'ı kucağına alan Evcen, 2023'te de Kerem'i dünyaya getirdi.
28 Haziran 2025