Yatmadan Önce Peynir Yersek Kabus Mu Görürüz?
İçeriğindeki yüksek kalsiyum oranıyla kemik sağlığına iyi geldiği bilinen peynirin, uyku üzerinde de belirgin etkileri olduğu öne sürüldü.
-
İngiltere merkezli bir yatak firması tarafından yürütülen çalışmada, peynir ve uyku arasındaki ilişki gözlemlendi. Araştırmaya katılan 30 gönüllü, dört gece boyunca yatmadan önce İngiltere?de yaygın olarak tüketilen dört farklı peyniri (brie, cheddar, stilton ve mozzarella) tüketti. Katılımcıların kabus temalarında genellikle aldatılmak, eski sevgiliyle karşılaşmak, doğum gününün unutulması ve arkadaşların saldırıya uğraması gibi olumsuz detaylar yer aldı.
-
En fazla kâbusu tetikleyen peynirin brie olduğu belirlendi. Brie tüketenlerin yüzde 68?i rahatsız edici rüyalar gördüğünü söylerken, bu oran stilton için yüzde 63, cheddar için yüzde 56, mozzarella için ise yüzde 40 olarak kaydedildi. Ayrıca peynirin uyku süresini de olumsuz etkilediği görüldü. Katılımcıların yarısı, gece başına ortalama 1 saat 7 dakika daha az uyudu. Kadınlar ise erkeklere göre ortalama 5 dakika daha fazla uyku kaybı yaşadı.
-
Beslenme uzmanı Amie Alexander, peynirin içeriğinde bulunan doymuş yağ ve proteinlerin sindiriminin uzun sürdüğünü, bunun da vücut sıcaklığını artırarak derin uykuyu engelleyebileceğini söyledi. Uzman isim, peynirin içerdiği triptofanın, uykuyu düzenleyen serotonin ve melatonin hormonlarının üretimini tetiklediğini belirtti. Bu durum, özellikle REM uykusunda daha canlı rüyaların görülmesine neden olabiliyor.
-
Mayo Clinic verilerine göre; cheddar, stilton ve brie gibi olgunlaştırılmış peynirler yüksek tiramin içerirken; mozzarella taze ve pastörize sütten yapıldığı için daha düşük seviyelere sahip. Bu durum, mozzarella?nın neden en az kâbusu tetiklediğini de açıklıyor.
-
Öte yandan, önceki yıllarda British Cheese Board tarafından yürütülen bir başka araştırmada ise peynirin uyku kalitesini artırabileceği öne sürülmüştü. Çalışmada, gönüllülerin yüzde 72?si yatmadan önce peynir yedikten sonra daha iyi uyuduklarını belirtmiş, kabus görmediklerini ifade etmişlerdi.
-
Dr. Judith Bryans da ?Peynirdeki triptofan, stresi azaltarak uykuya geçişi kolaylaştırabilir'' şeklinde konuşmuştu. Bu nedenle peynirin uyku üzerindeki etkisine dair net bir bulguya varmak, şimdilik pek mümkün görünmüyor.