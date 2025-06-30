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Usta Oyuncu Ahmet Mekin'den Haber Var

İşte son hali

  1. Türk sinemasının usta isimlerinden Ahmet Mekin, 1980 yılından beri yaşadığı Erdek ilçesi Ocaklar Mahallesi?nde geçtiğimiz aylarda yürüyüş yaparken, koşan bir çocukla çarpıştı. Yere düşen Mekin?in kalça kemiği kırıldı.

    Türk sinemasının usta isimlerinden Ahmet Mekin, 1980 yılından beri yaşadığı Erdek ilçesi Ocaklar Mahallesi?nde geçtiğimiz aylarda yürüyüş yaparken, koşan bir çocukla çarpıştı. Yere düşen Mekin?in kalça kemiği kırıldı.

  2. AMELİYAT OLDU Erdek Devlet Hastanesi'nden Bandırma Devlet Hastanesi?ne sevk edilen Ahmet Mekin, ameliyat oldu.

    AMELİYAT OLDU Erdek Devlet Hastanesi'nden Bandırma Devlet Hastanesi?ne sevk edilen Ahmet Mekin, ameliyat oldu.

  3. Ameliyat sonrası tedavisi tamamlanan usta oyuncu, taburcu edildi.

    Ameliyat sonrası tedavisi tamamlanan usta oyuncu, taburcu edildi.

  4. GÜNLER SONRA ORTAYA ÇIKTI Ahmet Mekin'in son hali günler sonra ortaya çıktı. Yeşilçam efsanelerinden Nuri Alço, Mekin'i ziyaret etti.

    GÜNLER SONRA ORTAYA ÇIKTI Ahmet Mekin'in son hali günler sonra ortaya çıktı. Yeşilçam efsanelerinden Nuri Alço, Mekin'i ziyaret etti.

  5. "SAĞLIĞI YERİNDE" Nuri Alço, paylaşımına "Ahmet Mekin abimi Balıkesir'de ziyaret ettim, sağlığı maşallah yerinde, tüm sevenlere selamı var" notunu düştü.

    "SAĞLIĞI YERİNDE" Nuri Alço, paylaşımına "Ahmet Mekin abimi Balıkesir'de ziyaret ettim, sağlığı maşallah yerinde, tüm sevenlere selamı var" notunu düştü.

  6. AHMET MEKİN KİMDİR? Ahmet Mekin, doğum adıyla Ahmet Kurteli, 17 Ağustos 1932 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Sinema ve tiyatro oyuncusudur. Bakırköy Halkevi'nde sahneye çıktı. 1957'de Mahşere Kadar filmiyle sinemaya geçti. Zaman zaman tiyatroya da dönerek 200'e yakın filmde oynadı. Karakter rollerinde başarılı oldu. Önemli filmleri arasında Osman F. Seden'in Aşktan da Üstün (1961), Tarık Dursun'un Kelebekler Çift Uçar (1964), Halit Refiğ'in Gurbet Kuşları (1964) ve Bir Türk'e Gönül Verdim (1969), Lütfi Ö. Akad'ın Düğün (1973), Atıf Yılmaz'ın Selvi Boylum Al Yazmalım (1978) ve Feyzi Tuna'nın Seni Kalbime Gömdüm (1982) ile Kuyucaklı Yusuf (1985) adlı yapıtları sayılabilir. Mekin, 1969'da Güngör Dilmen'in İttihat ve Terakki oyununda rol aldı. 1972'de Dostlar Tiyatrosu'nda sahnelenen Abdülcanbaz'da Turhan Selçuk'un ünlü çizgi roman kahramanını canlandırdı. 1980'lerden itibaren televizyon dizilerinde gözüken Mekin, Geçmiş Zaman Elbiseleri, Bir Yürek Satıldı, Bağrıyanık Ömer ile Güzel Zeynep, Bir Adam Yaratmak, Denizin Kanı, Bugünün Saraylısı, Tatar Ramazan ve Not Defteri gibi televizyon film ve dizilerinde oynadı. 1957-2020 yılları arasında oyuncu Şükran Sabuncu ile evli kaldı.

    AHMET MEKİN KİMDİR? Ahmet Mekin, doğum adıyla Ahmet Kurteli, 17 Ağustos 1932 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Sinema ve tiyatro oyuncusudur. Bakırköy Halkevi'nde sahneye çıktı. 1957'de Mahşere Kadar filmiyle sinemaya geçti. Zaman zaman tiyatroya da dönerek 200'e yakın filmde oynadı. Karakter rollerinde başarılı oldu. Önemli filmleri arasında Osman F. Seden'in Aşktan da Üstün (1961), Tarık Dursun'un Kelebekler Çift Uçar (1964), Halit Refiğ'in Gurbet Kuşları (1964) ve Bir Türk'e Gönül Verdim (1969), Lütfi Ö. Akad'ın Düğün (1973), Atıf Yılmaz'ın Selvi Boylum Al Yazmalım (1978) ve Feyzi Tuna'nın Seni Kalbime Gömdüm (1982) ile Kuyucaklı Yusuf (1985) adlı yapıtları sayılabilir. Mekin, 1969'da Güngör Dilmen'in İttihat ve Terakki oyununda rol aldı. 1972'de Dostlar Tiyatrosu'nda sahnelenen Abdülcanbaz'da Turhan Selçuk'un ünlü çizgi roman kahramanını canlandırdı. 1980'lerden itibaren televizyon dizilerinde gözüken Mekin, Geçmiş Zaman Elbiseleri, Bir Yürek Satıldı, Bağrıyanık Ömer ile Güzel Zeynep, Bir Adam Yaratmak, Denizin Kanı, Bugünün Saraylısı, Tatar Ramazan ve Not Defteri gibi televizyon film ve dizilerinde oynadı. 1957-2020 yılları arasında oyuncu Şükran Sabuncu ile evli kaldı.

30 Haziran 2025