3 Besin Kalp Krizi Riskini Azaltıyor

Kalp ve damar sağlığını korumak için servet harcamanıza ya da karmaşık diyetlere başvurmanıza gerek yok. Avrupa Beslenme Dergisi?nde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, ıspanak, karalahana ve brokoli gibi yapraklı yeşil sebzeler, kalp krizi ve felç riskini önemli ölçüde azaltabiliyor.