3 Besin Kalp Krizi Riskini Azaltıyor
Hastalıklara karşı güç kalkanı
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Kalp ve damar sağlığını korumak için servet harcamanıza ya da karmaşık diyetlere başvurmanıza gerek yok. Avrupa Beslenme Dergisi?nde yayımlanan yeni bir araştırmaya göre, ıspanak, karalahana ve brokoli gibi yapraklı yeşil sebzeler, kalp krizi ve felç riskini önemli ölçüde azaltabiliyor.
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TheSun'da yer alan habere göre; Avustralya?daki Edith Cowan Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada, bu sebzelerde bulunan K1 vitamininin, damar sertliği olarak bilinen aterosklerozu önlemede kritik rol oynadığı tespit edildi. Araştırmacılar, günde sadece bir buçuk su bardağı bu tür sebzelerin tüketilmesinin, atardamarlarda kalsiyum birikmesini engelleyerek damarların daralmasını önleyebileceğini belirtiyor.
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"ISPANAK, KARALAHANA VE BROKOLİ FARK YARATIYOR" Araştırmaya öncülük eden Montana Dupuy, "Ispanak, karalahana ve brokoli gibi yapraklı yeşil sebzeler, kardiyovasküler hastalıkları karakterize eden damar kalsifikasyon süreçlerini önlemeye yardımcı olabilecek K1 vitamini içerir" dedi. Dupuy ayrıca bu sebzelerin günlük öğünlere kolaylıkla dahil edilebileceğini vurguladı.
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Bir fincan pişmiş ıspanakta 800 mcg?nin üzerinde, brokolide ise yaklaşık 220-250 mcg potasyum bulunuyor. Bu değerler, yetişkin bir bireyin günlük K1 vitamini ihtiyacını karşılamak için yeterli.
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Araştırmada, önerilen miktardan yüzde 30 daha fazla K1 vitamini tüketen kadınların uzun vadede damar hastalığına yakalanma riskinin daha düşük olduğu gözlemlendi. Dr. Marc Sim, ?Boyun damarlarını incelediğimizde, daha fazla K1 vitamini alan kişilerde damar kalınlığının daha az olduğunu gördük. Bu da aterosklerozun önlenmesi açısından oldukça önemli bir gösterge? ifadelerini kullandı.
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Araştırmadaki ekip, bu bulgulardan yola çıkarak yaşlı bakımevi sakinleri gibi özel beslenme ihtiyacı duyan topluluklar için K1 vitamini açısından zengin yeni gıdalar geliştirmeye başladı. Araştırma görevlisi Dr. Liezhou Zhong, ?Bu çalışma, toplum sağlığına doğrudan katkı sağlayacak somut ürünler yaratma konusunda bize yol gösteriyor? dedi.
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Kalp hastalıkları, dünya genelinde ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. Avustralya?da her 12 dakikada bir, İngiltere?de ise her dört ölümden biri kalp ve damar hastalıklarına bağlanıyor.