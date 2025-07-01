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Müge Anlı İle Tatlı Sert Neden Yok?

Müge Anlı'dan yeni sezona erken giriş sinyali

  1. Müge Anlı ile Tatlı Sert, son günlerde yayın akışında yer almamasıyla dikkat çekti. Programın sıkı takipçileri "Müge Anlı neden yok?" ve "Program bitti mi, sezon finali mi yaptı?" gibi sorulara yanıt arıyor.

    Müge Anlı ile Tatlı Sert, son günlerde yayın akışında yer almamasıyla dikkat çekti. Programın sıkı takipçileri "Müge Anlı neden yok?" ve "Program bitti mi, sezon finali mi yaptı?" gibi sorulara yanıt arıyor.

  2. Ekranların klasikleşmiş programlarından biri haline gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz arası verdi. 2024-2025 yayın dönemini tamamlayan program, Haziran sonunda sezon finalini yaptı. Sezon boyunca pek çok faili meçhul olayın aydınlatılmasına katkı sunan program, yaz boyunca ekranlara ara verecek.

    Ekranların klasikleşmiş programlarından biri haline gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programı, her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz arası verdi. 2024-2025 yayın dönemini tamamlayan program, Haziran sonunda sezon finalini yaptı. Sezon boyunca pek çok faili meçhul olayın aydınlatılmasına katkı sunan program, yaz boyunca ekranlara ara verecek.

  3. MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAR? Müge Anlı?nın her yıl olduğu gibi bu yaz döneminde de ekibiyle birlikte yeni sezona hazırlanacağı ve programın Eylül 2025?te yeni bölümleriyle yeniden izleyici karşısına çıkacağı tahmin ediliyor. Yoğun çalışma temposuna rağmen programa olan tutkusunu dile getiren Anlı, "Yine dayanamayıp ağustos ayında döneceğim gibi?" ifadeleriyle erken dönüş sinyali verdi.

    MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAR? Müge Anlı?nın her yıl olduğu gibi bu yaz döneminde de ekibiyle birlikte yeni sezona hazırlanacağı ve programın Eylül 2025?te yeni bölümleriyle yeniden izleyici karşısına çıkacağı tahmin ediliyor. Yoğun çalışma temposuna rağmen programa olan tutkusunu dile getiren Anlı, "Yine dayanamayıp ağustos ayında döneceğim gibi?" ifadeleriyle erken dönüş sinyali verdi.

1 Temmuz 2025