Müge Anlı İle Tatlı Sert Neden Yok?

MÜGE ANLI YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAR? Müge Anlı?nın her yıl olduğu gibi bu yaz döneminde de ekibiyle birlikte yeni sezona hazırlanacağı ve programın Eylül 2025?te yeni bölümleriyle yeniden izleyici karşısına çıkacağı tahmin ediliyor. Yoğun çalışma temposuna rağmen programa olan tutkusunu dile getiren Anlı, "Yine dayanamayıp ağustos ayında döneceğim gibi?" ifadeleriyle erken dönüş sinyali verdi.