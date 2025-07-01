Çürüyen Domatesler Öyle Bir İşe Yarıyor Ki

Sabah kahvaltılarının vazgeçilmez sebzelerinden biri olan domates sıcak havalarda çok çabuk çürüyor. Doğru saklanmadığı takdirde de çok hızla çürüyen domatesleri değerlendirebileceğiniz bazı alanlar bulunuyor. Yemeklerde de kullanılan domates çürüdüğü takdirde çöpe atmak yerine değerlendirebileceğiniz anları sizler için değerlendirdik. İşte o detaylar...