Ünlülerin Yeni Yatırım Aracı Şaşırttı
Ne gayrimenkul ne döviz!
-
Ünlülerin yeni yatırım yöntemi şaşırttı. Bu yolla binlerce dolar kâr ediyorlar.
-
Yatırım yapmanın çeşitli araçları var. Arsa, gayrimenkul, döviz, altın... Bunlardan bazıları olabilir.
-
Ancak son dönemde ünlü isimlerin yeni bir yatırım aracına yöneldiği öğrenildi.
-
Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, İbrahim Kutluay, Zehra Güneş, Oğuzhan Koç gibi isimlerin, milyonluk saatleri yatırım aracı olarak kullandıkları görülüyor.
-
BİR YATIRIM ARACI OLARAK SAAT!
-
Milyonluk saatler, döviz endeksli işliyor ve günden güne değer kazanıyor.
-
Faruk Sabancı, Burak Yılmaz, İbrahim Çelikkol ve daha pek çok ünlünün yatırımlarını saatten yana kullandıkları öğrenildi.
-
Yatırımlık saatler dolarla birlikte değer kazandığından yüzleri güldürüyor.
-
Saat düşkünü olduğu bilinen ünlülerin başında Kıvanç Tatlıtuğ geliyor. Birçok markadan saati olan Tatlıtuğ, bu sayede kazanç elde etmeye devam ediyor.
-
Oğuzhan Koç'un saatini 1 milyon 700 bin TL'ye sattığı ortaya çıktı.
-
Koç'un, bu parayı farklı bir yatırım aracına yönelttiği belirtildi.