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Ünlülerin Yeni Yatırım Aracı Şaşırttı

Ne gayrimenkul ne döviz!

  1. Ünlülerin yeni yatırım yöntemi şaşırttı. Bu yolla binlerce dolar kâr ediyorlar.

    Ünlülerin yeni yatırım yöntemi şaşırttı. Bu yolla binlerce dolar kâr ediyorlar.

  2. Yatırım yapmanın çeşitli araçları var. Arsa, gayrimenkul, döviz, altın... Bunlardan bazıları olabilir.

    Yatırım yapmanın çeşitli araçları var. Arsa, gayrimenkul, döviz, altın... Bunlardan bazıları olabilir.

  3. Ancak son dönemde ünlü isimlerin yeni bir yatırım aracına yöneldiği öğrenildi.

    Ancak son dönemde ünlü isimlerin yeni bir yatırım aracına yöneldiği öğrenildi.

  4. Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, İbrahim Kutluay, Zehra Güneş, Oğuzhan Koç gibi isimlerin, milyonluk saatleri yatırım aracı olarak kullandıkları görülüyor.

    Kıvanç Tatlıtuğ, Kenan İmirzalıoğlu, İbrahim Kutluay, Zehra Güneş, Oğuzhan Koç gibi isimlerin, milyonluk saatleri yatırım aracı olarak kullandıkları görülüyor.

  5. BİR YATIRIM ARACI OLARAK SAAT!

    BİR YATIRIM ARACI OLARAK SAAT!

  6. Milyonluk saatler, döviz endeksli işliyor ve günden güne değer kazanıyor.

    Milyonluk saatler, döviz endeksli işliyor ve günden güne değer kazanıyor.

  7. Faruk Sabancı, Burak Yılmaz, İbrahim Çelikkol ve daha pek çok ünlünün yatırımlarını saatten yana kullandıkları öğrenildi.

    Faruk Sabancı, Burak Yılmaz, İbrahim Çelikkol ve daha pek çok ünlünün yatırımlarını saatten yana kullandıkları öğrenildi.

  8. Yatırımlık saatler dolarla birlikte değer kazandığından yüzleri güldürüyor.

    Yatırımlık saatler dolarla birlikte değer kazandığından yüzleri güldürüyor.

  9. Saat düşkünü olduğu bilinen ünlülerin başında Kıvanç Tatlıtuğ geliyor. Birçok markadan saati olan Tatlıtuğ, bu sayede kazanç elde etmeye devam ediyor.

    Saat düşkünü olduğu bilinen ünlülerin başında Kıvanç Tatlıtuğ geliyor. Birçok markadan saati olan Tatlıtuğ, bu sayede kazanç elde etmeye devam ediyor.

  10. Oğuzhan Koç'un saatini 1 milyon 700 bin TL'ye sattığı ortaya çıktı.

    Oğuzhan Koç'un saatini 1 milyon 700 bin TL'ye sattığı ortaya çıktı.

  11. Koç'un, bu parayı farklı bir yatırım aracına yönelttiği belirtildi.

    Koç'un, bu parayı farklı bir yatırım aracına yönelttiği belirtildi.

1 Temmuz 2025