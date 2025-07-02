Sağlıklı Sanılıyordu: Ani Kalp Krizi Nedeni
Avustralya merkezli bir araştırma, kalp sağlığı açısından faydalı olduğu düşünülen omega-3 yağlarının, iltihaplanma ve kronik hastalık riskini artırabileceğini ortaya koydu.
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DailyMail'de yer alan habere göre; Avustralyalı bilim insanlarının yürüttüğü yeni bir araştırma, uzun yıllardır sağlıklı yağ kaynakları olarak önerilen yağlı balık, kuruyemiş ve avokadonun düşündüğümüz kadar masum olmayabileceğini öne sürdü. Çalışmanın merkezinde, bu besinlerde yoğun olarak bulunan ve kalp sağlığını desteklediği kabul edilen omega-3 yağ asitleri yer alıyor. Queensland Üniversitesi?nden moleküler bilim uzmanı Profesör Daisy Crick?in başyazarlığını yaptığı çalışmada, omega-3?ün sanılanın aksine vücutta iltihaplanmayı tetikleyebileceği ve obezite, tip 2 diyabet ile kalp krizi riskini artırabileceği ileri sürüldü.
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Daha önce kalp sağlığını desteklediği düşünülen omega-6 yağlarının, bitkisel ve tohum yağlarında yüksek oranda bulunduğu biliniyor. Ancak araştırmacılar, genellikle sağlıklı kabul edilen omega-3 yağlarının da GlycA seviyelerini yükselttiğini saptadı. Chicago?daki RUSH Sağlıklı Yaşlanma Enstitüsü?nden Profesör Thomas Holland, Medical News Today'e yaptığı açıklamada sonuçları ?beklenmedik? olarak nitelendirdi. ?Çoğu insan omega-3'lerin bağışıklık sistemini sakinleştirdiğini düşünür. Ancak bu çalışmada, daha yüksek omega-3 seviyeleri daha fazla iltihapla ilişkilendirildi? ifadelerini kullandı.
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?YAĞ DENGESİNE ODAKLANMAK GEREKİR? Profesör Crick, sonuçların omega-3?ün iltihap önleyici ve omega-6?nın iltihap destekleyici olduğu yönündeki basit yaklaşımı sorgulattığını belirtti. ?Sadece omega-3 alımını artırmak, iltihabı azaltmak ya da kalp hastalıklarına karşı korumak için yeterli olmayabilir. Daha sağlıklı sonuçlar için bu yağlar arasındaki dengeye odaklanmak gerekiyor,? dedi. Uluslararası Epidemiyoloji Dergisi?nde yayımlanan çalışma, yağ asitlerinin uzun vadeli sağlık üzerindeki etkilerini daha iyi anlamak adına daha fazla araştırma yapılması gerektiğini vurguluyor.
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Öte yandan, ayçiçeği, soya ve kolza gibi tohum yağları da araştırmada dikkat çekiyor. Uzun süredir kalp sağlığına faydalı bir alternatif olarak sunulan bu yağların, obezite, kalp hastalığı, diyabet ve otoimmün hastalıklarla ilişkilendirilebileceği belirtiliyor.
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Profesör Holland, ?İngiltere'de yaklaşık 6,3 milyon kişi yüksek kolesterolle yaşıyor. Bu durum, tedavi edilmezse kalp krizi ve felç riskini ciddi oranda artırabilir. Tohum yağlarının bu tablonun bir parçası olabileceğini göz ardı etmemeliyiz? dedi.
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KALP HASTALIKLARINDA YENİ RİSKLER İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS) verilerine göre, 75 yaş altı bireylerde kalp hastalıklarına bağlı ölümler 1960?lardan bu yana azalsa da, obezite ve hipertansiyon gibi risk faktörlerindeki artış, kalp krizi ve felç oranlarında yeniden yükselişe işaret ediyor. Uzmanlar, özellikle genç bireylerde artan kalp hastalığı vakalarının sadece yaşam tarzıyla değil, beslenme alışkanlıklarındaki bazı kalıplaşmış inançların da gözden geçirilmesini gerektirdiğine dikkat çekiyor.