Sağlıklı Sanılıyordu: Ani Kalp Krizi Nedeni

?YAĞ DENGESİNE ODAKLANMAK GEREKİR? Profesör Crick, sonuçların omega-3?ün iltihap önleyici ve omega-6?nın iltihap destekleyici olduğu yönündeki basit yaklaşımı sorgulattığını belirtti. ?Sadece omega-3 alımını artırmak, iltihabı azaltmak ya da kalp hastalıklarına karşı korumak için yeterli olmayabilir. Daha sağlıklı sonuçlar için bu yağlar arasındaki dengeye odaklanmak gerekiyor,? dedi. Uluslararası Epidemiyoloji Dergisi?nde yayımlanan çalışma, yağ asitlerinin uzun vadeli sağlık üzerindeki etkilerini daha iyi anlamak adına daha fazla araştırma yapılması gerektiğini vurguluyor.