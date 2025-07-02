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Hayatını Oynamasını İstediği Oyuncu!

Serdar Ortaç, ünlü isme yeşil ışık yaktı

  1. Son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, önceki akşam Kıbrıs Girne'deki bir otelde sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı, "Hayatınız film olsa kimin oynamasını isterdiniz?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

    Son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, önceki akşam Kıbrıs Girne'deki bir otelde sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı, "Hayatınız film olsa kimin oynamasını isterdiniz?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

  2. Uzun yıllardır mücadele ettiği Multipl Skleroz (MS) hastalığı ve özel hayatındaki sorunlar nedeniyle zor zamanlar geçiren ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, bir süredir konserlerinde tek başına yürümekte zorluk yaşıyordu.

    Uzun yıllardır mücadele ettiği Multipl Skleroz (MS) hastalığı ve özel hayatındaki sorunlar nedeniyle zor zamanlar geçiren ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, bir süredir konserlerinde tek başına yürümekte zorluk yaşıyordu.

  3. Son olarak yaptığı açıklamada sigara ve alkol kullanmadığını, aynı zamanda kumarı da tamamen hayatından çıkardığını söyleyen Ortaç, ilk kez konserinde yardımsız bir şekilde ayakta durmanın sevincini yaşamıştı.

    Son olarak yaptığı açıklamada sigara ve alkol kullanmadığını, aynı zamanda kumarı da tamamen hayatından çıkardığını söyleyen Ortaç, ilk kez konserinde yardımsız bir şekilde ayakta durmanın sevincini yaşamıştı.

  4. Önceki akşam da Kıbrıs Girne?deki bir otelde sahne alan ve hayatını yeniden düzenlemeye geçen Ortaç, sahne öncesi samimi açıklamalarda bulundu.

    Önceki akşam da Kıbrıs Girne?deki bir otelde sahne alan ve hayatını yeniden düzenlemeye geçen Ortaç, sahne öncesi samimi açıklamalarda bulundu.

  5. "HAYATIMI ÇEKEN OLURSA KABUL EDERİM" "Hayatınızın film olmasını ister miydiniz?" sorusunu yanıtsız bırakmayan Ortaç, "Tabii, çeken olursa kabul ederim" ifadelerini kullandı.

    "HAYATIMI ÇEKEN OLURSA KABUL EDERİM" "Hayatınızın film olmasını ister miydiniz?" sorusunu yanıtsız bırakmayan Ortaç, "Tabii, çeken olursa kabul ederim" ifadelerini kullandı.

  6. "Kimin sizin hayatınızı oynamasını isterdiniz?" sorusuna da net bir şekilde yanıt veren Ortaç, gözde oyuncusunu ilk kez açıkladı.

    "Kimin sizin hayatınızı oynamasını isterdiniz?" sorusuna da net bir şekilde yanıt veren Ortaç, gözde oyuncusunu ilk kez açıkladı.

  7. KUBİLAY AKA'YA YEŞİL IŞIK YAKTI "Birçok iyi oyuncu var." diyen ünlü şarkıcı favorisinin Kubilay Aka olduğunu söyleyerek "Kubilay vardı. Kubilay Aka, o olabilir." dedi.

    KUBİLAY AKA'YA YEŞİL IŞIK YAKTI "Birçok iyi oyuncu var." diyen ünlü şarkıcı favorisinin Kubilay Aka olduğunu söyleyerek "Kubilay vardı. Kubilay Aka, o olabilir." dedi.

2 Temmuz 2025