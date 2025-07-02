Hayatını Oynamasını İstediği Oyuncu!

Son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, önceki akşam Kıbrıs Girne'deki bir otelde sahne aldı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan ünlü şarkıcı, "Hayatınız film olsa kimin oynamasını isterdiniz?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.