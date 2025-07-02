Adım Adım Aşure Tarifi
Aşure nasıl yapılır, içerisine giren malzemeler neler?
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Muharrem ayının gelmesiyle birlikte sofralarda birlik, bereket ve paylaşımın sembolü olan aşure yerini aldı. Yüzyıllardır süregelen bu gelenek, farklı malzemelerin bir araya gelerek tek bir lezzette buluşmasını simgeliyor. Aşure, buğday başta olmak üzere nohut, kuru fasulye, kuru üzüm, incir, kayısı ve nar gibi birçok malzemenin birlikte pişirilmesiyle hazırlanıyor. Her evde farklı malzemelerle zenginleşen bu tatlı, hem damaklara hem kalplere hitap ediyor.
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Peki aşure nasıl yapılır, içine hangi malzemeler konur? Evde kolayca hazırlayabileceğiniz, kıvamı ve aromasıyla tam tutan aşure tarifi için ihtiyacınız olan her şey burada. İşte adım adım aşure yapımı ve malzeme listesi...
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AŞURE İÇİNE GİREN MALZEMELER 2 su bardağı buğday 1 su bardağı nohut 1 su bardağı kuru fasulye 1 su bardağı kuru üzüm Yarım su bardağı doğranmış kuru kayısı Yarım su bardağı doğranmış kuru incir 1 portakal kabuğu rendesi 1,5 su bardağı toz şeker (isteğe göre artırılabilir) 1 çay kaşığı karanfil suyu Üzeri için: nar taneleri, ceviz, fındık, tarçın
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AŞURE NASIL YAPILIR? Buğdayı, nohutu ve kuru fasulyeyi bir gece önceden ayrı kaplarda ıslatın. Ertesi gün buğdayı iyice haşlayıp büyük bir tencereye alın. Ayrı ayrı haşladığınız nohut ve fasulyeyi de ekleyin. Sırasıyla kuru meyveleri, şekeri ve portakal kabuğunu ekleyin. Kaynamaya devam ederken arada karıştırın, karanfil suyunu ekleyin. Kıvam aldığında ocaktan alın ve kaselere paylaştırın. Üzerini nar, ceviz, fındık ve tarçınla süsleyerek servis edin.
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Aşure, sadece bir tatlı değil; birlikte olmanın, paylaşmanın ve hoşgörünün bir yansıması. Hazırlanan aşureler komşulara, dostlara dağıtılırken, manevi duygular da pekişiyor. Bu yıl da binlerce hanede kaynayan aşure tencereleri, geçmişten günümüze uzanan güzel bir geleneği yaşatmaya devam ediyor.