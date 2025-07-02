Adım Adım Aşure Tarifi

Muharrem ayının gelmesiyle birlikte sofralarda birlik, bereket ve paylaşımın sembolü olan aşure yerini aldı. Yüzyıllardır süregelen bu gelenek, farklı malzemelerin bir araya gelerek tek bir lezzette buluşmasını simgeliyor. Aşure, buğday başta olmak üzere nohut, kuru fasulye, kuru üzüm, incir, kayısı ve nar gibi birçok malzemenin birlikte pişirilmesiyle hazırlanıyor. Her evde farklı malzemelerle zenginleşen bu tatlı, hem damaklara hem kalplere hitap ediyor.