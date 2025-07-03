Bir Gün Sineklerinin Ölüm Uçuşu

"Mayıs Sineği" ya da "Söğüt Sineği" olarak da bilinen birgün sinekleri, ömürlerinin büyük bir kısmını suda geçirdikleri 1 ila 3 yıllık erginleşme sürecini tamamlamalarının ardından temmuz ayı başında Sakarya Nehri'nden çıktı.