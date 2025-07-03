Bir Gün Sineklerinin Ölüm Uçuşu
Sakarya Nehri'nden ergin hale gelerek çiftleşmek için çıkan bir gün sinekleri "ölüm uçuşu" yaptı.
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"Mayıs Sineği" ya da "Söğüt Sineği" olarak da bilinen birgün sinekleri, ömürlerinin büyük bir kısmını suda geçirdikleri 1 ila 3 yıllık erginleşme sürecini tamamlamalarının ardından temmuz ayı başında Sakarya Nehri'nden çıktı.
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Çiftleşmek için "ölüm uçuşu" yapan birgün sinekleri, Adapazarı ilçesindeki tarihi Sakarya Köprüsü'nde bulunan aydınlatma direklerinin çevresinde toplanarak uçuş yaptı.
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Aynı gün çiftleşip toplu halde ölen birgün sinekleri, düştüğü köprüde kayganlaşan zemin nedeniyle sürücülere zor anlar yaşattı.
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Öte yandan, bazı vatandaşlar da köprüye düşen sinekleri ellerine alarak inceledi.
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3 Temmuz 2025