Trabzon Yağlaması Nasıl Yapılır?

TRABZON YAĞLAMASI NASIL YAPILIR? 1. Hamurun Yapımı Unu geniş bir kaba al. Tuz ve mayayı ekle, karıştır. Ortasını havuz gibi açıp ılık suyu ve sıvı yağı yavaş yavaş ekleyerek yoğur. Ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur elde et. Üzerini örtüp 30?45 dakika kadar dinlendir. 2. İç Harcın Hazırlığı Peyniri rendele. Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı ile karıştır. 3. Yağlının Şekillendirilmesi Hamurdan portakal büyüklüğünde bezeler al. Hafif unlu zeminde uzun ince (kayık şeklinde) aç. Ortasına peynirli harçtan yayıp kenarlarını hafifçe içe kıvır. Kenarlarına yumurta sarısı sürebilirsin (isteğe bağlı). 4. Fırınlama Önceden ısıtılmış 220°C fırına yerleştir. 6?7 dakika sonra fırından çıkar, ortasına yumurtayı dikkatlice kır. Tekrar fırına ver, yumurtanın beyazı pişene kadar 2?3 dakika daha tut. 5. Servis Fırından çıkınca üzerine bir tatlı kaşığı tereyağı gezdir. Sıcak sıcak servis edin.