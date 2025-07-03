Trabzon Yağlaması Nasıl Yapılır?
Yağlı pide tarifi
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Karadeniz mutfağının sevilen hamur işi tariflerinden biri olan Trabzon yağlaması, özellikle son dönemde MasterChef gibi programlarla yeniden gündeme geldi. Bol tereyağlı yapısı ve eriyen peyniriyle tanınan bu geleneksel lezzet, artık üzerine yumurta kırılarak hazırlanan versiyonuyla da büyük ilgi görüyor.
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Yumurtalı Trabzon yağlaması; ince açılmış özel hamurun içine kolot veya tel peynir gibi eriyen peynirler konulup fırında pişiriliyor, son aşamada ise ortasına kırılan yumurta ile hem görsel hem de lezzet açısından zenginleştiriliyor.
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TRABZON YAĞLAMASI MALZEMELERİ Hamur için: 3 su bardağı un 1 tatlı kaşığı tuz 1 tatlı kaşığı instant maya (isteğe bağlı, çok az) 1 su bardağı ılık su (kontrollü ekle) 1 yemek kaşığı sıvı yağ İç harcı için: 1 su bardağı rendelenmiş Trabzon kolot peyniri (veya kaşar + tulum karışımı) 1 yemek kaşığı tereyağı Üzeri için: 1 adet yumurta (her pide için 1 yumurta) Tereyağı (servis öncesi gezdirmek için)
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TRABZON YAĞLAMASI NASIL YAPILIR? 1. Hamurun Yapımı Unu geniş bir kaba al. Tuz ve mayayı ekle, karıştır. Ortasını havuz gibi açıp ılık suyu ve sıvı yağı yavaş yavaş ekleyerek yoğur. Ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamur elde et. Üzerini örtüp 30?45 dakika kadar dinlendir. 2. İç Harcın Hazırlığı Peyniri rendele. Oda sıcaklığında yumuşamış tereyağı ile karıştır. 3. Yağlının Şekillendirilmesi Hamurdan portakal büyüklüğünde bezeler al. Hafif unlu zeminde uzun ince (kayık şeklinde) aç. Ortasına peynirli harçtan yayıp kenarlarını hafifçe içe kıvır. Kenarlarına yumurta sarısı sürebilirsin (isteğe bağlı). 4. Fırınlama Önceden ısıtılmış 220°C fırına yerleştir. 6?7 dakika sonra fırından çıkar, ortasına yumurtayı dikkatlice kır. Tekrar fırına ver, yumurtanın beyazı pişene kadar 2?3 dakika daha tut. 5. Servis Fırından çıkınca üzerine bir tatlı kaşığı tereyağı gezdir. Sıcak sıcak servis edin.