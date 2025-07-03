Bedelli Askerlik Ücreti Ne Kadar Olur?
Gözler bedelli askerlik temmuz zammında:
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2025 yılının Temmuz-Aralık dönemi bedelli askerlik ücreti merak konusu oldu oldu. Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında memur maaş katsayısındaki artışa göre güncellenen bedelli askerlik tutarı, 2025 temmuz zammıyla birlikte yeniden belirlenecek. Açıklanacak yeni rakam, başvuru süreci ve ödeme takvimi milyonlarca yükümlü tarafından yakından takip ediliyor.
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BEDELLİ ASKERLİK ZAMMINDA BEKLENEN ORAN Bedelli askerlik yeni ücreti henüz belli olmadı. Şu anda mevcut bedelli askerlik ücreti 243 bin lira. Yeni rakam haziran ayı enflasyon rakamına göre yeniden değişiklik gösterecek. Net rakamı Milli Savunma Bakanlığı web sitesinden açıklıyor.
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Uzmanlara göre memur maaşlarında yüzde 15?20 arasında bir artış bekleniyor. Bu da bedelli askerlik ücretini yaklaşık 279.500 TL ? 291.600 TL aralığına taşıyabilir. Bazı ekonomistlerin hesaplamalarına göre ise katsayının 1,1543 seviyesine çıkması durumunda ücret yaklaşık 277.000 TL civarında gerçekleşebilir.
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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ TAKSİTLE ÖDENİR Mİ? 7179 sayılı Askeralma Kanunu 9?uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği?nin 61?inci maddesi gereğince bedelli askerlik hizmeti için belirlenen tutarlar peşin olarak ödenmekte olup taksit yapılmamaktadır.
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BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NEREYE YATIRILIR? Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabileceklerdir.