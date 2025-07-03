Bağırsakları İyileştiren 6 İçecek
Gastroenteroloji doktoru açıkladı
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Harvard ve Stanford üniversitelerinde eğitim almış, Kaliforniya merkezli gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi, doğal yollarla bağırsak sağlığını destekleyebilecek altı içeceği paylaştı. Sethi?ye göre, bu içecekler yaygın sindirim şikayetlerini hafifletmede etkili olabilir.
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KEFİR VE AYRAN Dr. Sethi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomunun sindirim sistemi üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekti. Mikrobiyom dengesini korumanın en iyi yollarından biri ise kefir veya ayran tüketmek. Fermente süt ürünleri olan bu iki içecek, içerdiği canlı probiyotik kültürlerle özellikle antibiyotik kullanımı sonrasında bozulan mikrobiyal dengeyi yeniden kurmaya yardımcı oluyor. Araştırmalar, probiyotiklerin irritabl bağırsak sendromu (IBS) gibi rahatsızlıkların semptomlarını azaltabileceğini ve sindirimi iyileştirebileceğini gösteriyor.
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DAHA İYİ SİNDİRİM İÇİN ZENCEFİL ÇAYI Zencefil çayı, terapötik etkileri nedeniyle yüzyıllardır kullanılmaktadır. Dr. Sethi de yavaş sindirimle mücadele ediyorsanız zencefil çayı içmenizi öneriyor. İltihap önleyici ve mide bulantısı önleyici özellikleriyle bilinen zencefil, sindirim enzimlerini uyarır ve vücudun yiyecekleri daha verimli bir şekilde parçalamasına yardımcı olur. Yemeklerden sonra içilen sıcak bir fincan hazımsızlığı giderebilir ve rahatsızlığı azaltabilir.
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KABIZLIĞI YENMEK İÇİN KURU ERİK SUYU Milyonlarca insan kabızlıktan muzdariptir. Lif bakımından fakir ve aşırı işlenmiş gıdalar ve şekerle dolu bir diyet bunu sadece hızlandırır. Hızlı bir çözüm mü istiyorsunuz? Dr. Sethi kuru erik suyunu öneriyor. "Kabızlık için en iyi içecek kuru erik suyudur" diyor. Kuru erik, lif ve doğal bir müshil olan sorbitol açısından zengindir ve dışkının yumuşamasına ve düzenli bağırsak hareketlerinin teşvik edilmesine yardımcı olur. Çalışmalar ayrıca kuru erik suyunun hafif ila orta şiddette kabızlığı gidermede etkili olduğunu göstermektedir.
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ŞİŞKLİNLİK İÇİN NANE ÇAYI Çoğu insan şişkinlikten şikayet eder. Dr. Sethi doğal bir çare olarak nane çayını öneriyor. "Şişkinlik için en iyi içecek nane çayıdır" diyor. Nane, gastrointestinal sistemi rahatlatan ve gazı azaltan mentol içerir. Klinik deneyler, önemli bir bileşen olan nane yağının şişkinlik ve huzursuz bağırsak sendromu semptomlarını hafifletebileceğini göstermiştir. Özellikle ağır bir yemekten sonra rahatlatıcı bir etki de sağlayabilir.
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İSHALE KARŞI HİNDİSTAN CEVİZİ SUYU İshali olanlar gastroenterologların önerdiği gibi Hindistan cevizi suyu içebilirler. İshal susuzluğa yol açabilir ve bu nedenle Hindistan cevizi suyu rehidratasyona yardımcı olabilir. Potasyum ve sodyum gibi elektrolitlerle dolu Hindistan cevizi suyu hidrasyonu geri kazandırmaya ve iyileşmeyi desteklemeye yardımcı olabilir.
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KARACİĞER İÇİN KAHVE Yağlı karaciğer hastalığı, özellikle alkolsüz yağlı karaciğer hastalığı, insanlar arasında yaygınlaşıyor. Besleyici bir diyet ve egzersiz bu duruma yardımcı olabilirken, Dr. Sethi siyah kahve de eklemenizi öneriyor. Kahvenin antioksidanları ve iltihap giderici bileşenleri karaciğer yağını ve iltihabını azaltabilir. Ancak, bu faydaları ortadan kaldırabileceğinden şeker veya krema eklememek önemlidir.