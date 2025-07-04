Ebru Şahin İle Cedi Osman'dan Amsterdam Pozları
Tatil için Amsterdam'a giden ünlü çift, birlikte objektif karşısına geçti.
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Son olarak Gizli Bahçe adlı dizide başrol oynayan Ebru Şahin, kariyeri ve özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
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2022 yılından bu yana basketbolcu Cedi Osman ile mutlu bir evliliği olan Şahin, eşiyle tatile çıktı.
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AMSTERDAM'A GİTTİLER İlişkilerini gözlerden uzak tutan ünlü çift, tatil için arkadaşlarıyla Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gitti.
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Hercai dizisiyle tanınan 31 yaşındaki Ebru Şahin, tatilden keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.
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Şahin, eşine sarıldığı anları da yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
4 Temmuz 2025