Ebru Şahin İle Cedi Osman'dan Amsterdam Pozları

Yerlikaya açıkladı: 65 orman yangınıyla ilgili 10 kişi tutuklandı
Yerlikaya açıkladı: 65 orman yangınıyla ilgili 10 kişi tutuklandı
Rüşvet Alan CHP'li Başkanın Atatürk İstismarı Dikkat Çekti!
Rüşvet Alan CHP'li Başkanın Atatürk İstismarı Dikkat Çekti!
Yargıtay Açıkladı: İşte Türkiye'deki Siyasi Parti Sayısı
Yargıtay Açıkladı: İşte Türkiye'deki Siyasi Parti Sayısı
YÖK'ten Üniversitelere 2030 Vizyonu: Yeni Eylem Planı Açıklandı
YÖK'ten Üniversitelere 2030 Vizyonu: Yeni Eylem Planı Açıklandı
TCMB Haziran Raporu: Enflasyonun Yönü Değişti mi?
TCMB Haziran Raporu: Enflasyonun Yönü Değişti mi?
Rekabet Kurulu, Spotify hakkında inceleme başlattı
Rekabet Kurulu, Spotify hakkında inceleme başlattı
Mezuniyet töreninde diploma yırtan öğrenciye adli kontrol
Mezuniyet töreninde diploma yırtan öğrenciye adli kontrol
İzmir'deki yolsuzluk soruşturması: Tunç Soyer dahil 45 tutuklama
İzmir'deki yolsuzluk soruşturması: Tunç Soyer dahil 45 tutuklama
Başkan yardımcısına baklava kutusunda rüşvet alırken suçüstü
Başkan yardımcısına baklava kutusunda rüşvet alırken suçüstü
CHP kurultayı davasında 'görevsizlik' kararının gerekçesi açıklandı
CHP kurultayı davasında 'görevsizlik' kararının gerekçesi açıklandı
Antalya'da Rüşvet Operasyonu: Eski SGK İl Müdürü ve 2 Müfettiş Tutuklandı
Antalya'da Rüşvet Operasyonu: Eski SGK İl Müdürü ve 2 Müfettiş Tutuklandı
BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı
BİLSEM bireysel değerlendirme sonuçları açıklandı
Haraç Çetesine Operasyon: Avukat ve Kamu Görevlileri Gözaltında!
Haraç Çetesine Operasyon: Avukat ve Kamu Görevlileri Gözaltında!
Meclis'te Salgın Paniği: 80'e Yakın kişi Hastaneye Başvurdu
Meclis'te Salgın Paniği: 80'e Yakın kişi Hastaneye Başvurdu
Belediye Başkanlarının Zamlı Maaşı Belli Oldu
Belediye Başkanlarının Zamlı Maaşı Belli Oldu
Erdoğan: Sıfır Atık Projesiyle 6 Milyon Ton Emisyon Önledik
Erdoğan: Sıfır Atık Projesiyle 6 Milyon Ton Emisyon Önledik
Orman Yangınlarında 538 Kişi Etkilendi, 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Orman Yangınlarında 538 Kişi Etkilendi, 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Bakan Göktaş: Yangından etkilenen hanelere 12 milyon lira kaynak aktardık
Bakan Göktaş: Yangından etkilenen hanelere 12 milyon lira kaynak aktardık
Milletvekili Maaşlarına Zam: Yeni Rakamlar Açıklandı
Milletvekili Maaşlarına Zam: Yeni Rakamlar Açıklandı
İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi: Kütüğe sahte kayıt girildi
İmamoğlu'na sahte diploma iddianamesi: Kütüğe sahte kayıt girildi
İzmir Valisi 'elektrik hatları' dedi, şirket reddetti
İzmir Valisi 'elektrik hatları' dedi, şirket reddetti
Valilik duyurdu: Saat 15.00'e dikkat! Sirenler çalacak
Valilik duyurdu: Saat 15.00'e dikkat! Sirenler çalacak
Bakan Yumaklı: İzmir Çeşme'de Yangın Söndürüldü
Bakan Yumaklı: İzmir Çeşme'de Yangın Söndürüldü
'Türkiye, Kerkük'teki gelişmeleri yakından ve hassasiyetle takip ediyor'
'Türkiye, Kerkük'teki gelişmeleri yakından ve hassasiyetle takip ediyor'
Sonradan ve ikincil kontrol denetimleriyle 5,9 milyar TL ceza
Sonradan ve ikincil kontrol denetimleriyle 5,9 milyar TL ceza
TL ile Dış Ticaret 700 Milyar Lirayı Aştı, Rekor Kırıldı
TL ile Dış Ticaret 700 Milyar Lirayı Aştı, Rekor Kırıldı
Bakanlık Açıkladı: 14 Soruda Türkiye'nin İlk İklim Kanunu
Bakanlık Açıkladı: 14 Soruda Türkiye'nin İlk İklim Kanunu
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Özel Güvenlik Yönetmeliğindeki Değişiklikler Resmi Gazete'de Yayımlandı!
Özel Güvenlik Yönetmeliğindeki Değişiklikler Resmi Gazete'de Yayımlandı!
Bakan Yumaklı: Son Bir Haftada 624 Orman Yangını Çıktı
Bakan Yumaklı: Son Bir Haftada 624 Orman Yangını Çıktı

Ebru Şahin İle Cedi Osman'dan Amsterdam Pozları

Tatil için Amsterdam'a giden ünlü çift, birlikte objektif karşısına geçti.

  1. Son olarak Gizli Bahçe adlı dizide başrol oynayan Ebru Şahin, kariyeri ve özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

    Son olarak Gizli Bahçe adlı dizide başrol oynayan Ebru Şahin, kariyeri ve özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

  2. 2022 yılından bu yana basketbolcu Cedi Osman ile mutlu bir evliliği olan Şahin, eşiyle tatile çıktı.

    2022 yılından bu yana basketbolcu Cedi Osman ile mutlu bir evliliği olan Şahin, eşiyle tatile çıktı.

  3. AMSTERDAM'A GİTTİLER İlişkilerini gözlerden uzak tutan ünlü çift, tatil için arkadaşlarıyla Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gitti.

    AMSTERDAM'A GİTTİLER İlişkilerini gözlerden uzak tutan ünlü çift, tatil için arkadaşlarıyla Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a gitti.

  4. Hercai dizisiyle tanınan 31 yaşındaki Ebru Şahin, tatilden keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.

    Hercai dizisiyle tanınan 31 yaşındaki Ebru Şahin, tatilden keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı.

  5. Şahin, eşine sarıldığı anları da yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

    Şahin, eşine sarıldığı anları da yayınladı. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

4 Temmuz 2025