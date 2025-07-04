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Ekranlara Geri Dönüyor!

Kenan İmirzalıoğlu'nun sürpriz bir projeyle anlaşma sağladığı ve izleyiciyle yeniden buluşmaya hazırlandığı öğrenildi.

  1. Uzun süredir ekranlarda görünmeyen ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sürpriz bir projeyle anlaşma sağladığı ve izleyiciyle yeniden buluşmaya hazırlandığı öğrenildi.

    Uzun süredir ekranlarda görünmeyen ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sürpriz bir projeyle anlaşma sağladığı ve izleyiciyle yeniden buluşmaya hazırlandığı öğrenildi.

  2. YUSUF MİROĞLU OLARAK HAFIZALARA KAZINDI 1998 - 2002 yılları arasında yayınlanan "Deli Yürek" dizisinde oynadığı "Yusuf Miroğlu" karakteri ile hafızalara kazınan İmirzalıoğlu;

    YUSUF MİROĞLU OLARAK HAFIZALARA KAZINDI 1998 - 2002 yılları arasında yayınlanan "Deli Yürek" dizisinde oynadığı "Yusuf Miroğlu" karakteri ile hafızalara kazınan İmirzalıoğlu;

  3. daha sonraları rol aldığı "Acı Hayat", "Ezel" ve "Karadayı" gibi dizilerdeki performansı ile de izleyiciyi etkilemişti.

    daha sonraları rol aldığı "Acı Hayat", "Ezel" ve "Karadayı" gibi dizilerdeki performansı ile de izleyiciyi etkilemişti.

  4. EŞİNE VE ÇOCUKLARINA ZAMAN AYIRMA KARARI ALDI 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Sinem Kobal ile dünyaevine giren ünlü oyuncu, film ve dizi projelerine bir süre ara vermişti.

    EŞİNE VE ÇOCUKLARINA ZAMAN AYIRMA KARARI ALDI 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Sinem Kobal ile dünyaevine giren ünlü oyuncu, film ve dizi projelerine bir süre ara vermişti.

  5. İmirzalıoğlu, özellikle de Lalin ve Leyla adını verdikleri kızlarının doğumundan sonra ailesine zaman ayırmaya daha çok özen göstermiş ve ekranlardan uzak kalmıştı.

    İmirzalıoğlu, özellikle de Lalin ve Leyla adını verdikleri kızlarının doğumundan sonra ailesine zaman ayırmaya daha çok özen göstermiş ve ekranlardan uzak kalmıştı.

  6. EKRANLARDAN UZAKTI Son olarak 2018 yılında "Mehmed: Bir Cihan Fatihi" dizisi ile izleyici karşısına çıkan İmirzalıoğlu, sunuculuğunu yaptığı 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasından da geçtiğimiz sezon başında ayrılmıştı.

    EKRANLARDAN UZAKTI Son olarak 2018 yılında "Mehmed: Bir Cihan Fatihi" dizisi ile izleyici karşısına çıkan İmirzalıoğlu, sunuculuğunu yaptığı 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasından da geçtiğimiz sezon başında ayrılmıştı.

  7. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yaklaşık 7 senedir hiçbir dizi veya film projesinde yer almayan ünlü oyuncu, ATV'de yayınlanacak olan OGM Pictures imzalı "Aile Bir İmtihandır (A.B.İ.)" dizisiyle anlaştı.

    Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yaklaşık 7 senedir hiçbir dizi veya film projesinde yer almayan ünlü oyuncu, ATV'de yayınlanacak olan OGM Pictures imzalı "Aile Bir İmtihandır (A.B.İ.)" dizisiyle anlaştı.

4 Temmuz 2025