Ekranlara Geri Dönüyor!
Kenan İmirzalıoğlu'nun sürpriz bir projeyle anlaşma sağladığı ve izleyiciyle yeniden buluşmaya hazırlandığı öğrenildi.
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Uzun süredir ekranlarda görünmeyen ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sürpriz bir projeyle anlaşma sağladığı ve izleyiciyle yeniden buluşmaya hazırlandığı öğrenildi.
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YUSUF MİROĞLU OLARAK HAFIZALARA KAZINDI 1998 - 2002 yılları arasında yayınlanan "Deli Yürek" dizisinde oynadığı "Yusuf Miroğlu" karakteri ile hafızalara kazınan İmirzalıoğlu;
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daha sonraları rol aldığı "Acı Hayat", "Ezel" ve "Karadayı" gibi dizilerdeki performansı ile de izleyiciyi etkilemişti.
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EŞİNE VE ÇOCUKLARINA ZAMAN AYIRMA KARARI ALDI 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Sinem Kobal ile dünyaevine giren ünlü oyuncu, film ve dizi projelerine bir süre ara vermişti.
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İmirzalıoğlu, özellikle de Lalin ve Leyla adını verdikleri kızlarının doğumundan sonra ailesine zaman ayırmaya daha çok özen göstermiş ve ekranlardan uzak kalmıştı.
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EKRANLARDAN UZAKTI Son olarak 2018 yılında "Mehmed: Bir Cihan Fatihi" dizisi ile izleyici karşısına çıkan İmirzalıoğlu, sunuculuğunu yaptığı 'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasından da geçtiğimiz sezon başında ayrılmıştı.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yaklaşık 7 senedir hiçbir dizi veya film projesinde yer almayan ünlü oyuncu, ATV'de yayınlanacak olan OGM Pictures imzalı "Aile Bir İmtihandır (A.B.İ.)" dizisiyle anlaştı.