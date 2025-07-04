Bir Çay Markası İle Ünlü Bir Börekçi De Var! Bakanlık İfşa Etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen firmaları bir kez daha ifşa etti. Açıklanan yeni listede yok yok.. .Çaydan boyaya, zeytinyağından bala ve pekmeze kadar bir çok ürün ifşa edildi. Listedeki pek çok şubesi olan ünlü bir börekçi de dikkat çekti. Kıymalı börek harcına sakatat katmışlar.