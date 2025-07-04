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Bir Çay Markası İle Ünlü Bir Börekçi De Var! Bakanlık İfşa Etti

Bakanlık sahte bal markalarını da ifşa etti

  1. Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen firmaları bir kez daha ifşa etti. Açıklanan yeni listede yok yok.. .Çaydan boyaya, zeytinyağından bala ve pekmeze kadar bir çok ürün ifşa edildi. Listedeki pek çok şubesi olan ünlü bir börekçi de dikkat çekti. Kıymalı börek harcına sakatat katmışlar.

    Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yaptığı tespit edilen firmaları bir kez daha ifşa etti. Açıklanan yeni listede yok yok.. .Çaydan boyaya, zeytinyağından bala ve pekmeze kadar bir çok ürün ifşa edildi. Listedeki pek çok şubesi olan ünlü bir börekçi de dikkat çekti. Kıymalı börek harcına sakatat katmışlar.

  2. Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi. Bakanlığın yayınladığı son tağşiş listesinde, İstanbul Tuzla'da bulunan Meşhur Sarıyer Börekçisi'nin (Hasan Özcan) ürünlerinde sakatat (taşlık) tespit edildiği yer aldı.

    Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı yaptığı denetimler sonrası uygunsuz olan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi. Bakanlığın yayınladığı son tağşiş listesinde, İstanbul Tuzla'da bulunan Meşhur Sarıyer Börekçisi'nin (Hasan Özcan) ürünlerinde sakatat (taşlık) tespit edildiği yer aldı.

  3. Tarım Bakanlığı'nın ifşa ettiği sahte ürün listesinde zeytinyağından sahte bal ve pekmeze, börekten çaya kadar bir çok ürün bulunuyor. İfşa edilen ürün markaları şöyle:<br>-EGE TADIM zeytinyağı - Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>-ZEYTİN BAHÇEM -&nbsp;Daha Düşük Kaliteli Zeytinyağı Karıştırılması Tespiti,&nbsp;Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>-AYVALIK -&nbsp;Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br>-PINARCA -&nbsp;Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti&nbsp;&nbsp;

    Tarım Bakanlığı'nın ifşa ettiği sahte ürün listesinde zeytinyağından sahte bal ve pekmeze, börekten çaya kadar bir çok ürün bulunuyor. İfşa edilen ürün markaları şöyle:
    -EGE TADIM zeytinyağı - Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti       
    -ZEYTİN BAHÇEM - Daha Düşük Kaliteli Zeytinyağı Karıştırılması Tespiti, Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti        
    -AYVALIK - Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti   
    -PINARCA - Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti  

  4. - LUX AYVALIK- Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti&nbsp;&nbsp;<br>- ELMAS TEYZE'NİN YERİ (5LT.)- Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti&nbsp;&nbsp;<br>-BALIKESİR AKÇAY ALTINOLUK NATUREL SİZMA ZEYTİNYAĞI- Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti&nbsp;&nbsp;<br>-EGE TARIM BİRLİK- Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti&nbsp;&nbsp;

    - LUX AYVALIK- Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti  
    - ELMAS TEYZE'NİN YERİ (5LT.)- Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti  
    -BALIKESİR AKÇAY ALTINOLUK NATUREL SİZMA ZEYTİNYAĞI- Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti  
    -EGE TARIM BİRLİK- Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti  

  5. BİZİM TAT-Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti <br> BİZİM AYVALIK -Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti <br> BUHARA ZEYTİN ZEYTİNYAĞLARI-Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

    BİZİM TAT-Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
    BİZİM AYVALIK -Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
    BUHARA ZEYTİN ZEYTİNYAĞLARI-Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti

  6. -ŞİRİN ÇAY - Gıda Boyası Tespiti<p> ELEZYA ÜZÜM PEKMEZİ - Şeker İlavesi Tespiti<p> PETEK GLOBAL ARICILIK - SÜZME ÇİÇEK BALI - Taklit veya Tağşiş Tespiti

    -ŞİRİN ÇAY - Gıda Boyası Tespiti

    ELEZYA ÜZÜM PEKMEZİ - Şeker İlavesi Tespiti

    PETEK GLOBAL ARICILIK - SÜZME ÇİÇEK BALI - Taklit veya Tağşiş Tespiti

  7. -BALDAĞI-&nbsp;SÜZME ÇİÇEK BALI-&nbsp;Taklit veya Tağşiş Tespiti<br>-BİTLİS BAL BİRLİK-&nbsp;SÜZME ÇİÇEK BALI-&nbsp;Taklit veya Tağşiş Tespiti<br>-DOĞU BAL BİRLİĞİ SÜZME ÇİÇEK BALI-460 GR.<br>-Taklit veya Tağşiş Tespiti<br>DOĞU BAL BİRLİĞİ SÜZME ÇİÇEK BALI-15 GR.&nbsp;-&nbsp;Taklit veya Tağşiş Tespiti<br>ADNAN FESATAN-&nbsp;VAN BAL BİRLİĞİ SÜZME ÇİÇEK BALI<br>Taklit veya Tağşiş Tespiti

    -BALDAĞI- SÜZME ÇİÇEK BALI- Taklit veya Tağşiş Tespiti
    -BİTLİS BAL BİRLİK- SÜZME ÇİÇEK BALI- Taklit veya Tağşiş Tespiti
    -DOĞU BAL BİRLİĞİ SÜZME ÇİÇEK BALI-460 GR.
    -Taklit veya Tağşiş Tespiti
    DOĞU BAL BİRLİĞİ SÜZME ÇİÇEK BALI-15 GR. - Taklit veya Tağşiş Tespiti
    ADNAN FESATAN- VAN BAL BİRLİĞİ SÜZME ÇİÇEK BALI
    Taklit veya Tağşiş Tespiti

  8. <p>ADNAN FESATAN-&nbsp;VAN BAL BİRLİĞİ SÜZME ÇİÇEK BALI -&nbsp;Taklit veya Tağşiş Tespiti</p> <p>-TARIM DÜNYASI-&nbsp;YARIM YAĞLI TAZE AYÇEKİRDEĞİ ÇEŞNİLİ ERİTME PEYNİRİ 1000 G<br>Bitkisel Yağ Tespiti,&nbsp;Nişasta Tespiti<br>-MANDIRRA-&nbsp;TEREYAĞI-&nbsp;Süt Yağı Harici Yağ Tespiti</p> <p>-AKBEL DAMSA-&nbsp;TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ-&nbsp;Bitkisel Yağ Tespiti,&nbsp;Nişasta Tespiti</p>

    ADNAN FESATAN- VAN BAL BİRLİĞİ SÜZME ÇİÇEK BALI - Taklit veya Tağşiş Tespiti

    -TARIM DÜNYASI- YARIM YAĞLI TAZE AYÇEKİRDEĞİ ÇEŞNİLİ ERİTME PEYNİRİ 1000 G
    Bitkisel Yağ Tespiti, Nişasta Tespiti
    -MANDIRRA- TEREYAĞI- Süt Yağı Harici Yağ Tespiti

    -AKBEL DAMSA- TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ- Bitkisel Yağ Tespiti, Nişasta Tespiti

  9. -BOLU SEBEN ET-&nbsp;ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SUCUK-&nbsp;Sakatat (Baş Eti) Tespiti<br>-FERİHA RESTO ŞEFLERİN TERCİHİ<br>ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ BATON SUCUK<br>Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti<br>-KÖFTECİZADE<br>PİLİÇ TEKİRDAĞLI KÖFTE<br>Gıda Boyası Tespiti<br>-ŞAHKÖY<br>ŞAHKÖY PİLİÇ BURGER KÖFTE 500 GRAM<br>Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti<br>-EFOR&nbsp;ADANA KEBAP (ÇİĞ)<br>Sakatat (Kalp) Tespiti

    -BOLU SEBEN ET- ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SUCUK- Sakatat (Baş Eti) Tespiti
    -FERİHA RESTO ŞEFLERİN TERCİHİ
    ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ BATON SUCUK
    Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
    -KÖFTECİZADE
    PİLİÇ TEKİRDAĞLI KÖFTE
    Gıda Boyası Tespiti
    -ŞAHKÖY
    ŞAHKÖY PİLİÇ BURGER KÖFTE 500 GRAM
    Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
    -EFOR ADANA KEBAP (ÇİĞ)
    Sakatat (Kalp) Tespiti

  10. <p>-MEŞHUR SARIYER BÖREKÇİSİ-HASAN ÖZCAN<br>-KIYMALI BÖREK HARCI -&nbsp;Sakatat (Taşlık) Tespiti</p> <p>-FATİH KEBAP SALONU-HAMİT KARATAŞ<br>-<br>DANA-KUZU KARIŞIK ADANA KEBAP (KIRMIZI ET)&nbsp;Kanatlı Eti Tespiti</p> <p>-</p> <p>YENİ ÇAĞDAŞ LOKANTASI-HÜLYA BİLGİLOĞLU<br>-KÖFTE (KIRMIZI ET)-&nbsp;Kanatlı Eti Tespiti,&nbsp;Sakatat (Kalp) Tespiti</p> <p>-ÇUKUROVA-ET GIDA TARIM ÜRÜNLERİ&nbsp;DANA-KUZU KARIŞIK ETLİ KÖFTE<br>Kanatlı Eti Tespiti</p> <p>-PEHLİVAN ET-HASAN BASRİ KACUR<br>-DANA-KUZU KARIŞIK ETLİ KASAP KÖFTE<br>Kanatlı Eti Tespiti</p> <p>-KIRMIZI BEYAZ ET DÜNYASI-CÜNEYT DÖNMEZ<br>-DANA-KUZU KARIŞIK ET KASAP KÖFTE<br>Kanatlı Eti Tespiti</p>

    -MEŞHUR SARIYER BÖREKÇİSİ-HASAN ÖZCAN
    -KIYMALI BÖREK HARCI - Sakatat (Taşlık) Tespiti

    -FATİH KEBAP SALONU-HAMİT KARATAŞ
    -
    DANA-KUZU KARIŞIK ADANA KEBAP (KIRMIZI ET) Kanatlı Eti Tespiti

    -

    YENİ ÇAĞDAŞ LOKANTASI-HÜLYA BİLGİLOĞLU
    -KÖFTE (KIRMIZI ET)- Kanatlı Eti Tespiti, Sakatat (Kalp) Tespiti

    -ÇUKUROVA-ET GIDA TARIM ÜRÜNLERİ DANA-KUZU KARIŞIK ETLİ KÖFTE
    Kanatlı Eti Tespiti

    -PEHLİVAN ET-HASAN BASRİ KACUR
    -DANA-KUZU KARIŞIK ETLİ KASAP KÖFTE
    Kanatlı Eti Tespiti

    -KIRMIZI BEYAZ ET DÜNYASI-CÜNEYT DÖNMEZ
    -DANA-KUZU KARIŞIK ET KASAP KÖFTE
    Kanatlı Eti Tespiti

4 Temmuz 2025