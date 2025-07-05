Nar Mı, Yaban Mersini Mi: Hangisi Daha Faydalı?

ANTİOKSİDAN GÜCÜ Her iki meyve de antioksidan bakımından zengin olsa da içerikleri farklılık gösteriyor. Nar, özellikle kalp sağlığı üzerinde etkili olan punikalagin ve punisik asit gibi polifenoller açısından öne çıkıyor. 2013 tarihli ?Kardiyovasküler Sağlığınız İçin Nar? başlıklı araştırmaya göre, nar, arterlerde yağ birikimini önleyerek kalp koruyucu bir etki sunuyor. Yaban mersini ise yüksek düzeyde antosiyanin içeriyor. Bu bileşikler, beyin fonksiyonlarını destekliyor, görmeyi iyileştiriyor ve yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi yavaşlatabiliyor