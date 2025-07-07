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Uyumadan Önce Kabak Çekirdeği Yerseniz...

Faydasını bir bilseniz

  1. Besin değeri oldukça yüksek olan kabak çekirdeklerinin bilinmeyen pek çok faydası bulunmaktadır. Tatlılarda ve ara öğünlerde sıklıkla tercih edilen kabak çekirdeğini gece uyumadan önce yerseniz neler olacağını tahmin edemezsiniz! İşte kabak çekirdeğinin faydaları...

    Besin değeri oldukça yüksek olan kabak çekirdeklerinin bilinmeyen pek çok faydası bulunmaktadır. Tatlılarda ve ara öğünlerde sıklıkla tercih edilen kabak çekirdeğini gece uyumadan önce yerseniz neler olacağını tahmin edemezsiniz! İşte kabak çekirdeğinin faydaları...

  2. KALP SAĞLIĞINA İYİ GELİR <br> Kabak çekirdeği kalp sağlığımız için çok iyidir. İçlerindeki antioksidanlar kalbimizi çeşitli rahatsızlıklardan korur. Kabak çekirdeğindeki magnezyum tansiyonumuzu düşürmeye yardımcı olur.

    KALP SAĞLIĞINA İYİ GELİR
    Kabak çekirdeği kalp sağlığımız için çok iyidir. İçlerindeki antioksidanlar kalbimizi çeşitli rahatsızlıklardan korur. Kabak çekirdeğindeki magnezyum tansiyonumuzu düşürmeye yardımcı olur.

  3. Magnezyum ayrıca kötü kolesterol (LDL) seviyelerini ve trigliseritleri düşürür. Bu kalp hastalıkları riskini azaltır. Kabak çekirdeğinde bulunan lif de kolesterol seviyesini düşürerek kalbimizi korur.

    Magnezyum ayrıca kötü kolesterol (LDL) seviyelerini ve trigliseritleri düşürür. Bu kalp hastalıkları riskini azaltır. Kabak çekirdeğinde bulunan lif de kolesterol seviyesini düşürerek kalbimizi korur.

  4. KANSERİ ÖNLER <br> Kabak çekirdeğini iyi miktarda tüketmek mide, meme ve kolorektal kanser riskini azaltır. Bunun nedeni, bu tohumlarda güçlü antioksidanların bulunmasıdır. Kabak çekirdeğindeki karotenoidler de prostat kanserini önledi.

    KANSERİ ÖNLER
    Kabak çekirdeğini iyi miktarda tüketmek mide, meme ve kolorektal kanser riskini azaltır. Bunun nedeni, bu tohumlarda güçlü antioksidanların bulunmasıdır. Kabak çekirdeğindeki karotenoidler de prostat kanserini önledi.

  5. BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRİCİDİR <br> Kabak çekirdeği, içerdiği E vitamini ve çinko nedeniyle bağışıklık sistemimiz için iyidir.

    BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRİCİDİR
    Kabak çekirdeği, içerdiği E vitamini ve çinko nedeniyle bağışıklık sistemimiz için iyidir.

  6. E Vitamini bağışıklık tepkilerini artırır ve çeşitli bulaşıcı hastalıklara karşı korur. Aynı zamanda güçlü bir antioksidandır ve serbest radikallerin vücudumuzdaki sağlıklı hücrelere zarar vermesini engeller.

    E Vitamini bağışıklık tepkilerini artırır ve çeşitli bulaşıcı hastalıklara karşı korur. Aynı zamanda güçlü bir antioksidandır ve serbest radikallerin vücudumuzdaki sağlıklı hücrelere zarar vermesini engeller.

  7. Çinko vücudumuzu iltihaplanma, alerji ve istilacı patojenlerden korur, böylece enfeksiyonları önler ve genel bağışıklığı artırır. Kabak çekirdeği antimikrobiyal, antifungal ve antiviral özellikler gösterir.

    Çinko vücudumuzu iltihaplanma, alerji ve istilacı patojenlerden korur, böylece enfeksiyonları önler ve genel bağışıklığı artırır. Kabak çekirdeği antimikrobiyal, antifungal ve antiviral özellikler gösterir.

  8. UYKU KALİTESİNİ ARTIRIR <br> Kabak çekirdeğinde bulunan amino asit triptofan uykuya iyi gelir. Serotonin ve melatoninin öncüsüdür. Hem serotonin hem de melatonin uykuyu tetiklemeye yardımcı olur.

    UYKU KALİTESİNİ ARTIRIR
    Kabak çekirdeğinde bulunan amino asit triptofan uykuya iyi gelir. Serotonin ve melatoninin öncüsüdür. Hem serotonin hem de melatonin uykuyu tetiklemeye yardımcı olur.

  9. KİLO KAYBINA İYİ GELİR <p> Kabak çekirdeği protein ve lif açısından zengindir. Uzun süre tok hissetmemizi sağlarlar, yiyecek alımımızı azaltırlar ve sonunda tüketilen kalori miktarını azaltırlar. Bu, ağırlığın azaltılmasına yardımcı olur.

    KİLO KAYBINA İYİ GELİR

    Kabak çekirdeği protein ve lif açısından zengindir. Uzun süre tok hissetmemizi sağlarlar, yiyecek alımımızı azaltırlar ve sonunda tüketilen kalori miktarını azaltırlar. Bu, ağırlığın azaltılmasına yardımcı olur.

  10. PROSTAT SAĞLIĞINA İYİ GELİR<br> Kabak çekirdeği tüketimi, Benign Prostat Hiperplazisi (BPH) semptomlarını iyileştirir. Kabak çekirdeği çinko bakımından zengindir. Çinko prostat kanseri riskini azaltır.

    PROSTAT SAĞLIĞINA İYİ GELİR
    Kabak çekirdeği tüketimi, Benign Prostat Hiperplazisi (BPH) semptomlarını iyileştirir. Kabak çekirdeği çinko bakımından zengindir. Çinko prostat kanseri riskini azaltır.

  11. Kabak çekirdeği yağının idrar yolu hastalıklarını/bozukluklarını tedavi etmeye ve önlemeye yardımcı olabileceğini gösteren sınırlı veriler de vardır. Bununla birlikte, bu faydanın daha fazla çalışılması gerekiyor ve tohumlar kullanılarak değil, ondan çıkarılan yağ kullanılarak test edildi.Yapılan çalışmalarda, kabak çekirdeği yağının idrar bozukluklarını önleme ve tedavi etme potansiyeline sahip olabileceğini bulmuştur.

    Kabak çekirdeği yağının idrar yolu hastalıklarını/bozukluklarını tedavi etmeye ve önlemeye yardımcı olabileceğini gösteren sınırlı veriler de vardır. Bununla birlikte, bu faydanın daha fazla çalışılması gerekiyor ve tohumlar kullanılarak değil, ondan çıkarılan yağ kullanılarak test edildi.Yapılan çalışmalarda, kabak çekirdeği yağının idrar bozukluklarını önleme ve tedavi etme potansiyeline sahip olabileceğini bulmuştur.

7 Temmuz 2025