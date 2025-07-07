Hikikomori Türkiye'de De Artıyor

"HİÇBİR ŞEY YAPMAK İSTEMİYORUM" Hikikomori?yi yaşayan bireylerin ifadeleri çarpıcı. Bir genç duygularını şöyle aktarıyor: ?Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Böyle bir yerde oturup kendimi bir odaya kapatıp, kimseyle muhatap olmadan yaşamak istiyorum.? Başka bir genç ise yaşadığı durumu şu sözlerle anlatıyor: ?Odama kapanıyorum, müzik dinliyorum, resim çiziyorum. Genelde el işlerine veriyorum kendimi ama hiçbir şey yapasım gelmiyor.?