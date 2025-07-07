Ünlü İsimlerin Tatil Anıları
Hep mutlu ol arkadaşım
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Burak Deniz, Demet Akalın, Alina Boz gibi ünlü isimler soluğu tatilde aldı. İşte ünlülerin tatil keyfi...
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BURAK DENİZ Tekne tatiline çıkan oyuncu Burak Deniz, keyifli anlarını takipçilerinin beğenisine sundu.
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ALİNA BOZ-UMUT EVİRGEN Alina Boz ile Umut Evirgen tatil için Amerika'ya gitti. Boz, eşiyle akşam yemeğinden karesini gözler önüne serdi.
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DEMET AKALIN Bodrum'da tatilin tadını çıkaran Demet Akalın, Özcan Deniz'i izlemeye gitti. Deniz ile birlikte "Nasip Değilmiş" adlı şarkıyı söylediği anları paylaşan Akalın, "Hep mutlu ol arkadaşım ailenle" ifadelerini kullandı.
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NESRİN CAVADZADE Oyuncu Nesrin Cavadzade, Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor. Ünlü isim, katıldığı bir davette beyazlar içinde poz verdi.
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YASEMİN ŞEFKATLİ Eşi İdo Tatlıses ve ikiz oğullarıyla Bodrum'a giden Yasemin Şefkatli de tatil pozlarını paylaştı.
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ZEYNEP DEMİREL Eşi Volkan Demirel ve üç kızı ile tatilin tadını çıkaran Zeynep Demirel, minik kızı Yasmin ve köpeği ile yürüyüş yaptığı anları "Bizim sabah yürüşleri" notuyla yayınladı.
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ALP NAVRUZ Oyuncu Alp Navruz da tatilde verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.