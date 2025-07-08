Sosyal Medyanın Tehlikeli Trendi
Ergenler ''havalı'' buluyor ama ölümcül olabilir
-
ARKADAŞ ETKİSİ BÜYÜK Queensland Üniversitesi?nde doktora öğrencisi olan Giang Vu?nun yürüttüğü araştırmaya göre, elektronik sigara kullanan arkadaşlara sahip gençlerin bu alışkanlığı edinme olasılığı 15 kat daha fazla.
-
Araştırmacılar, vaping konusundaki toplumsal tepkinin 2015?te yüzde 55,4?ken 2020?de yüzde 77,5?e çıktığını ve bunun da kullanım oranlarında bir miktar düşüşe yol açtığını belirtiyor. Ancak sosyal medya içeriklerinin bu alışkanlığı "havalı" ve ?sigaraya göre daha sağlıklı? gibi göstermesi, uzmanlar tarafından ciddi bir tehdit olarak değerlendiriliyor. Çalışmanın yazarlarından Gary Chung Kai Chan, ?Vaping?in trend ve sağlıklı bir yaşam tarzı gibi gösterilmesi, gençler için son derece tehlikeli bir mesaj? diyerek sosyal medya içeriklerinin daha sıkı denetlenmesi ve bu konuda hedefli farkındalık kampanyalarının yapılması gerektiğini vurguladı.
-
Nicotine and Tobacco Research dergisinde yayınlanan araştırmanın sevindirici bulgularından biri ise ebeveyn onayının, gençler üzerinde güçlü bir koruyucu etkisi olduğuydu. Araştırmalara göre, ebeveynlerin vaping?e karşı tutumu, gençlerin bu alışkanlığa yönelme olasılığını yaklaşık yüzde 70 oranında azaltıyor. KIZ ÇOCUKLARI ARASINDA KULLANIMI DAHA YAYGIN Ancak bir başka araştırma daha kaygı verici bir tablo çiziyor. American Journal of Preventive Medicine?da yayımlanan ek bir çalışmada, gençler arasında THC ve CBD gibi esrar türevlerinin yanı sıra sentetik kannabinoid içeren maddelerin vaping yoluyla kullanımının arttığı belirlendi. Bu maddeleri kullananların bazıları henüz 12 yaşında, hatta daha küçük. Ayrıca kız çocukları arasında kullanım oranları, erkeklerden daha yüksek.
-
NE İÇTİKLERİNİ BİLMİYORLAR En ürkütücü bulgulardan biri ise, gençlerin büyük bir kısmının ne tükettiklerinden habersiz olması. 2021?de gençlerin yüzde 1,8?i ne içtiklerini bilmezken, bu oran 2023?te yüzde 4,7?ye yükseldi.
-
Uzmanlar, vaping?in akciğer hasarı, kalp-damar sorunları ve akrolein gibi toksik kimyasallara maruz kalma gibi gizli tehlikeleri olduğuna dikkat çekiyor. Gelişme çağındaki beden ve beyin yapıları nedeniyle gençler, bağımlılığa ve uzun vadeli sağlık sorunlarına karşı daha savunmasız durumda. Chung?a göre, bu maddeler ölüme bile neden olabiliyor.