Sinan Akçıl İle Ece Erken Ayrıldı

"BIRAKIN MUTLU OLAYIM" Ece Erken eleştirilere "Dediniz ki üzer zamana bıraktım... Dediniz ki enişteci. Bana yürümüş, iltifat etmiş Ece'yi çok sevmek yasaklanmalı demiş canlı yayında tanımadığım bir sanatçıya mesafemi koymuşum. Çok gördünüz be. Dediniz ki öleni çabuk unuttun... 3 yıl oldu bunun zamanı nedir var mıdır zamanı... İşime, gücüme, evladıma, aşkıma verdim kendimi hor değil hoş görün beni. Çok mutluyum, en azından şimdilik bırakın mutlu olayım" diye yanıt verirken; Sinan Akçıl da ?Bırakın herkes istediğini yaşasın. Aşk yaşamaktan korkmayın? demişti.