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Sinan Akçıl İle Ece Erken Ayrıldı

Ünlü şarkıcıdan ilk açıklama

  1. Kariyeri ile olduğu kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Sinan Akçıl, sunucu Ece Erken ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Geçen hafta Samsun Havalimanı?nda el ele görüntülenen ikilinin sürpriz aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

    Kariyeri ile olduğu kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Sinan Akçıl, sunucu Ece Erken ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Geçen hafta Samsun Havalimanı?nda el ele görüntülenen ikilinin sürpriz aşkı magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

  2. Erken-Akçıl ilişkisinin ortaya çıkması sonrası; Ece Erken?in geçmişte Sinan Akçıl?ın eski eşi Burcu Kıratlı?yla arkadaş olduğu ve ünlü şarkıcıya da o dönem ?enişte? diye hitap ettiği gündem olmuştu.

    Erken-Akçıl ilişkisinin ortaya çıkması sonrası; Ece Erken?in geçmişte Sinan Akçıl?ın eski eşi Burcu Kıratlı?yla arkadaş olduğu ve ünlü şarkıcıya da o dönem ?enişte? diye hitap ettiği gündem olmuştu.

  3. "BIRAKIN MUTLU OLAYIM" Ece Erken eleştirilere "Dediniz ki üzer zamana bıraktım... Dediniz ki enişteci. Bana yürümüş, iltifat etmiş Ece'yi çok sevmek yasaklanmalı demiş canlı yayında tanımadığım bir sanatçıya mesafemi koymuşum. Çok gördünüz be. Dediniz ki öleni çabuk unuttun... 3 yıl oldu bunun zamanı nedir var mıdır zamanı... İşime, gücüme, evladıma, aşkıma verdim kendimi hor değil hoş görün beni. Çok mutluyum, en azından şimdilik bırakın mutlu olayım" diye yanıt verirken; Sinan Akçıl da ?Bırakın herkes istediğini yaşasın. Aşk yaşamaktan korkmayın? demişti.

    "BIRAKIN MUTLU OLAYIM" Ece Erken eleştirilere "Dediniz ki üzer zamana bıraktım... Dediniz ki enişteci. Bana yürümüş, iltifat etmiş Ece'yi çok sevmek yasaklanmalı demiş canlı yayında tanımadığım bir sanatçıya mesafemi koymuşum. Çok gördünüz be. Dediniz ki öleni çabuk unuttun... 3 yıl oldu bunun zamanı nedir var mıdır zamanı... İşime, gücüme, evladıma, aşkıma verdim kendimi hor değil hoş görün beni. Çok mutluyum, en azından şimdilik bırakın mutlu olayım" diye yanıt verirken; Sinan Akçıl da ?Bırakın herkes istediğini yaşasın. Aşk yaşamaktan korkmayın? demişti.

  4. BİRBİRLERİNİ TAKİPTEN ÇIKTILAR Ancak ünlü çiftin aşkı uzun sürmedi. İkilinin birbirlerini takibi bırakması ayrılık yorumlarına neden olurken; ilk açıklama Sinan Akçıl'dan geldi.

    BİRBİRLERİNİ TAKİPTEN ÇIKTILAR Ancak ünlü çiftin aşkı uzun sürmedi. İkilinin birbirlerini takibi bırakması ayrılık yorumlarına neden olurken; ilk açıklama Sinan Akçıl'dan geldi.

8 Temmuz 2025