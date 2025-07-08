Yazın Telefonunuzu Böyle Kullanmayın

Dolar 40 TL'ye yükseldi
Dolar 40 TL'ye yükseldi
MÜSİAD Başkanı: Dolar yıl sonunda 45 TL altında olmamalı
MÜSİAD Başkanı: Dolar yıl sonunda 45 TL altında olmamalı
Zeydan Karalar dahil 6 şüpheliye tutuklama istemi
Zeydan Karalar dahil 6 şüpheliye tutuklama istemi
DMM, 12 Şehitle İlgili 'Mağara Tuzaklama' İddiasını Yalanlandı
DMM, 12 Şehitle İlgili 'Mağara Tuzaklama' İddiasını Yalanlandı
MEB'den yeni düzenleme: Ortaokullarda ana sınıfı açılabilecek
MEB'den yeni düzenleme: Ortaokullarda ana sınıfı açılabilecek
Türkiye'nin akademik üretkenliği artıyor
Türkiye'nin akademik üretkenliği artıyor
'Türkiye Ekonomisi Şoklara Karşı Direncini Artırıyor'
'Türkiye Ekonomisi Şoklara Karşı Direncini Artırıyor'
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik 'hile'den ifadeye çağrıldı
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik 'hile'den ifadeye çağrıldı
Yetim ve engelli muhtaç aylığı artırıldı
Yetim ve engelli muhtaç aylığı artırıldı
İmamoğlu'nun diploma davasında tarih belli oldu!
İmamoğlu'nun diploma davasında tarih belli oldu!
Özgür Özel ve İki Milletvekilinin Dokunulmazlık Dosyası TBMM'de
Özgür Özel ve İki Milletvekilinin Dokunulmazlık Dosyası TBMM'de
Haziran Ayının En Çok Kazandıran Yatırım Aracı Belli Oldu
Haziran Ayının En Çok Kazandıran Yatırım Aracı Belli Oldu
Bahçeli'den Özel'in 'Canlı Yayın' Talebine Destek
Bahçeli'den Özel'in 'Canlı Yayın' Talebine Destek
İzmir'de İki Ayrı Trafik Kazası: 1 Ölü, 15 Yaralı
İzmir'de İki Ayrı Trafik Kazası: 1 Ölü, 15 Yaralı
Türkiye'de 4+4+4 eğitim sistemine yönelik saha araştırmasının sonuçları açıklandı
Türkiye'de 4+4+4 eğitim sistemine yönelik saha araştırmasının sonuçları açıklandı
Ticaret Bakanlığı'ndan sütte haksız fiyata 58,3 milyon TL ceza
Ticaret Bakanlığı'ndan sütte haksız fiyata 58,3 milyon TL ceza
Motorine Zam Geliyor
Motorine Zam Geliyor
İzmir'de kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
İzmir'de kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
Meteoroloji Uyardı: Yüksek Sıcaklık ve Yağış Bekleniyor
Meteoroloji Uyardı: Yüksek Sıcaklık ve Yağış Bekleniyor
Bakan Göktaş, metan gazından zehirlenen askerleri ziyaret etti
Bakan Göktaş, metan gazından zehirlenen askerleri ziyaret etti
Gümüşhane'de kaza! Otomobil ayıya çarptı
Gümüşhane'de kaza! Otomobil ayıya çarptı
Enerjide Türkiye Farkı: En Düşük Fatura Türkiye'de
Enerjide Türkiye Farkı: En Düşük Fatura Türkiye'de
İHH: Şehit Özkan Özkanlı yetim sponsoruydu
İHH: Şehit Özkan Özkanlı yetim sponsoruydu
Kıdem tazminatı ve bedelli askerlik ücreti netleşti
Kıdem tazminatı ve bedelli askerlik ücreti netleşti
Manavgat Belediyesine düzenlenen operasyonda 6 tutuklama
Manavgat Belediyesine düzenlenen operasyonda 6 tutuklama
Türk firmaları Mısır'a mı taşınıyor? DMM'den açıklama
Türk firmaları Mısır'a mı taşınıyor? DMM'den açıklama
Antalya BB Başkanı Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı
Antalya BB Başkanı Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı
Türkiye şehitlerine veda ediyor
Türkiye şehitlerine veda ediyor
'Ferrero Fındık, Türkiye'den fındık alımını durduracak' iddiasına açıklama
'Ferrero Fındık, Türkiye'den fındık alımını durduracak' iddiasına açıklama
İçişlerinden Valiliklere 'Nikah ve Düğün' Genelgesi
İçişlerinden Valiliklere 'Nikah ve Düğün' Genelgesi

Yazın Telefonunuzu Böyle Kullanmayın

Hızlı bozulmasının nedeni

  1. Hava sıcaklıklarının yükselmesi sebebiyle vatandaşların telefon bataryalarında arızalar çıkmaya başladı.

    Hava sıcaklıklarının yükselmesi sebebiyle vatandaşların telefon bataryalarında arızalar çıkmaya başladı.

  2. Bu sebeple telefonlarını tamir ettirmek isteyen vatandaşlar tamircilerin yolunu tuttu. Eskişehir'de telefon tamirciliği yapan Mehmet Mahsun Kurşun, çıkan bu arızaların en büyük sebebinin telefonları şarjda kullanmak olduğunu belirtti.

    Bu sebeple telefonlarını tamir ettirmek isteyen vatandaşlar tamircilerin yolunu tuttu. Eskişehir'de telefon tamirciliği yapan Mehmet Mahsun Kurşun, çıkan bu arızaların en büyük sebebinin telefonları şarjda kullanmak olduğunu belirtti.

  3. Ayrıca telefon tamircisi Kurşun, telefonların ısındıktan sonra bir süre soğumasını beklemenin de batarya sağlığı için olumlu olduğunu aktardı. Yaz aylarında vatandaşların kendilerine en çok batarya şişmesi şikayeti ile geldiğini anlatan Mehmet Mahsun Kurşun, "Vatandaşlar telefonlarını şarjda kullanmayacaklar. Ayrıca telefonları fazla ısındığı durumda o an telefonu kullanmayı bırakıp soğumasını beklemeleri gerekiyor.

    Ayrıca telefon tamircisi Kurşun, telefonların ısındıktan sonra bir süre soğumasını beklemenin de batarya sağlığı için olumlu olduğunu aktardı. Yaz aylarında vatandaşların kendilerine en çok batarya şişmesi şikayeti ile geldiğini anlatan Mehmet Mahsun Kurşun, "Vatandaşlar telefonlarını şarjda kullanmayacaklar. Ayrıca telefonları fazla ısındığı durumda o an telefonu kullanmayı bırakıp soğumasını beklemeleri gerekiyor.

  4. Bu sıcakta telefonlarını şarjda kullanmamaları cihazların pil sağlıkları için daha iyi olur. Yaz aylarının gelmesiyle beraber vatandaşların en çok bize geldiği şikayet batarya şişmesi oluyor. Batarya değişimlerinin en düşük fiyatı 300 liradan başlıyor 2 bin liraya kadar çıkıyor. Eğer vatandaşlar şarjda kullanmazlarsa telefonlarını bu masraflar ile karşılaşmazlar" dedi.

    Bu sıcakta telefonlarını şarjda kullanmamaları cihazların pil sağlıkları için daha iyi olur. Yaz aylarının gelmesiyle beraber vatandaşların en çok bize geldiği şikayet batarya şişmesi oluyor. Batarya değişimlerinin en düşük fiyatı 300 liradan başlıyor 2 bin liraya kadar çıkıyor. Eğer vatandaşlar şarjda kullanmazlarsa telefonlarını bu masraflar ile karşılaşmazlar" dedi.

  5. Ayrıca telefonlarını korumak isteyen vatandaşlar ekran koruyucusu ve kılıf kullanmalarını söyleten telefon tamircisi Kurşun, "Hızlı şarj konusunda gelen vatandaşlarda oluyor burada da sorun soketten dolayı kaynaklanıyor.

    Ayrıca telefonlarını korumak isteyen vatandaşlar ekran koruyucusu ve kılıf kullanmalarını söyleten telefon tamircisi Kurşun, "Hızlı şarj konusunda gelen vatandaşlarda oluyor burada da sorun soketten dolayı kaynaklanıyor.

  6. Ya toz tutmuş oluyor soket ya da soketin olduğu kısımda arza oluşmuş oluyor. Toz biriktiği durumlarda ufak maliyetler ile temizleyip cihazı verebiliyoruz ama elektronik bir arza olduysa o zaman soketi direkt olarak değiştirmemiz gerekiyor. Son olarak ise şunu demek istiyorum vatandaşlar telefon kullanırken ekran koruyucusu ve kılıf kullanmaya özen göstersinler. Basit şeyler gibi gelebilir ama cihaza çok fazla koruma sağlıyorlar" ifadelerini kullandı.

    Ya toz tutmuş oluyor soket ya da soketin olduğu kısımda arza oluşmuş oluyor. Toz biriktiği durumlarda ufak maliyetler ile temizleyip cihazı verebiliyoruz ama elektronik bir arza olduysa o zaman soketi direkt olarak değiştirmemiz gerekiyor. Son olarak ise şunu demek istiyorum vatandaşlar telefon kullanırken ekran koruyucusu ve kılıf kullanmaya özen göstersinler. Basit şeyler gibi gelebilir ama cihaza çok fazla koruma sağlıyorlar" ifadelerini kullandı.

8 Temmuz 2025