Yazın Telefonunuzu Böyle Kullanmayın

Ya toz tutmuş oluyor soket ya da soketin olduğu kısımda arza oluşmuş oluyor. Toz biriktiği durumlarda ufak maliyetler ile temizleyip cihazı verebiliyoruz ama elektronik bir arza olduysa o zaman soketi direkt olarak değiştirmemiz gerekiyor. Son olarak ise şunu demek istiyorum vatandaşlar telefon kullanırken ekran koruyucusu ve kılıf kullanmaya özen göstersinler. Basit şeyler gibi gelebilir ama cihaza çok fazla koruma sağlıyorlar" ifadelerini kullandı.