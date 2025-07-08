500 Bin TL'lik Soruda Radikal Karar!

Yıllardır ekranların en çok kazandıran yarışma programı olarak adından söz ettiren 'Kim Milyoner Olmak İster', son bölümüyle hem ekran başındaki hem de stüdyodaki izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Yarışmacı İbrahim Tuğsuz, başarılı performansıyla 500 Bin TL değerindeki soruya kadar ulaştı ancak verdiği kararla herkesi şaşırttı.