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500 Bin TL'lik Soruda Radikal Karar!

Milyoner'de nefesler tutuldu

  1. Yıllardır ekranların en çok kazandıran yarışma programı olarak adından söz ettiren 'Kim Milyoner Olmak İster', son bölümüyle hem ekran başındaki hem de stüdyodaki izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Yarışmacı İbrahim Tuğsuz, başarılı performansıyla 500 Bin TL değerindeki soruya kadar ulaştı ancak verdiği kararla herkesi şaşırttı.

    Yıllardır ekranların en çok kazandıran yarışma programı olarak adından söz ettiren 'Kim Milyoner Olmak İster', son bölümüyle hem ekran başındaki hem de stüdyodaki izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Yarışmacı İbrahim Tuğsuz, başarılı performansıyla 500 Bin TL değerindeki soruya kadar ulaştı ancak verdiği kararla herkesi şaşırttı.

  2. Türk televizyonlarının en uzun soluklu yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster', her hafta birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekran başına topluyor.

    Türk televizyonlarının en uzun soluklu yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster', her hafta birbirinden ilginç sorularla izleyenleri ekran başına topluyor.

  3. Spordan sinemaya, sanattan matematiğe kadar birçok alanda sorunun ekrana geldiği yarışma programının son bölümünde yine heyecan dolu dakikalar yaşandı.

    Spordan sinemaya, sanattan matematiğe kadar birçok alanda sorunun ekrana geldiği yarışma programının son bölümünde yine heyecan dolu dakikalar yaşandı.

  4. Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla ilgi odağı haline gelen yarışmanın son bölümüne katılan İbrahim Tuğsuz, hayat hikayesiyle ve yarışmadaki başarısıyla programa damga vurdu.

    Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla ilgi odağı haline gelen yarışmanın son bölümüne katılan İbrahim Tuğsuz, hayat hikayesiyle ve yarışmadaki başarısıyla programa damga vurdu.

  5. Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir süre tedavi gördüğünü anlatan yarışmacı, "En başta rahatsızlığımı ben fark ettim. Obsesif rahatsızlığım vardı. Temizlik hastasıydım ve hastalanırım diye evden çıkmıyordum" itirafıyla herkesi şaşırttı.

    Yaşadığı rahatsızlık nedeniyle bir süre tedavi gördüğünü anlatan yarışmacı, "En başta rahatsızlığımı ben fark ettim. Obsesif rahatsızlığım vardı. Temizlik hastasıydım ve hastalanırım diye evden çıkmıyordum" itirafıyla herkesi şaşırttı.

  6. Zorlu günleri geride bırakan ve yarışmaya iddialı bir başlangıç yapan Tuğsuz, ilk soruları kolaylıkla yanıtladı.

    Zorlu günleri geride bırakan ve yarışmaya iddialı bir başlangıç yapan Tuğsuz, ilk soruları kolaylıkla yanıtladı.

  7. Joker haklarını doğru bir şekilde kullanan ve hızla yarışmada ilerleyen Tuğsuz, 500 bin TL değerindeki 11'inci soruyu açtırmaya hak kazandı.

    Joker haklarını doğru bir şekilde kullanan ve hızla yarışmada ilerleyen Tuğsuz, 500 bin TL değerindeki 11'inci soruyu açtırmaya hak kazandı.

  8. 500 Bin TL değerindeki soruyu açtıran yarışmacının karşına "2014'te 27 aylık bir bebek vücut sıcaklığı kaç santigrat dereceye düştükten sonra kurtarılmış ve bu olay Guiness Dünya Rekorları'na girmiştir?" sorusu çıktı.

    500 Bin TL değerindeki soruyu açtıran yarışmacının karşına "2014'te 27 aylık bir bebek vücut sıcaklığı kaç santigrat dereceye düştükten sonra kurtarılmış ve bu olay Guiness Dünya Rekorları'na girmiştir?" sorusu çıktı.

  9. "A- 1,8", "B- 11,8", "C- 21,8" ve "D- 31, 8" seçenekleri arasında kararsızlık yaşayan yarışmacı, son joker hakkını kullanma kararı aldı.

    "A- 1,8", "B- 11,8", "C- 21,8" ve "D- 31, 8" seçenekleri arasında kararsızlık yaşayan yarışmacı, son joker hakkını kullanma kararı aldı.

  10. Ancak seyirci jokerine rağmen yanıt vermekte zorlanan yarışmacı, çekilme kararıyla herkesi şaşırttı.

    Ancak seyirci jokerine rağmen yanıt vermekte zorlanan yarışmacı, çekilme kararıyla herkesi şaşırttı.

  11. Yanıt verseydi D seçeneğinde karar kılacağını söyleyen yarışmacı doğru yanıtın B Şıkkı olduğunu görünce derin bir nefes aldı.

    Yanıt verseydi D seçeneğinde karar kılacağını söyleyen yarışmacı doğru yanıtın B Şıkkı olduğunu görünce derin bir nefes aldı.

  12. Çekilme kararı alan yarışmacı, 300 Bin TL ile Milyoner'e veda etti.

    Çekilme kararı alan yarışmacı, 300 Bin TL ile Milyoner'e veda etti.

8 Temmuz 2025