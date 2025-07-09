Alüminyum Folyo İle Eklem Ağrılarından Kurtulun!

"Eklem bölgelerim sürekli ağrırdı. Özellikle hava değişimlerinde... Gökyüzünün kapalı olduğunu görünce, ağrıdan ağlamak isterdim. Ancak alüminyum folyo ile 1 hafta süren tedaviden sonra çok daha iyi hissetmeye başladım. Bu harika yöntemi öğrendiğim için gerçekten çok mutluyum!"

? B., 54 yaşında