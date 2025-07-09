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İnternette Satılıyor, Zehir Saçıyor

Ölüme götüren ilaç

  1. Araştırmada piyasadan temin edilen 10 farklı zayıflama ürününün 3'ünde, kalp hastalıklarını tetikleyebileceği bilinen "sibutramin" isimli etken maddeye rastlandı.

    Araştırmada piyasadan temin edilen 10 farklı zayıflama ürününün 3'ünde, kalp hastalıklarını tetikleyebileceği bilinen "sibutramin" isimli etken maddeye rastlandı.

  2. Uzmanlar, sibutraminin 2011 yılından bu yana Türkiye?de yasaklı olduğuna dikkat çekerek, bu tür ürünlerin kontrolsüz kullanımının ciddi sağlık riskleri doğurabileceği uyarısında bulundu. Zayıflama ilacı kullanan bazı vatandaşlar durumu şöyle anlatıyor; "Birçok hastalığı tetikliyor, çok sakıncalı. Kullandım ama hemen kestim. Hiç kimseye tavsiye etmem. Zararlı olduğunu düşünüyorum, doğal yollarla zayıflamak daha güzel."

    Uzmanlar, sibutraminin 2011 yılından bu yana Türkiye?de yasaklı olduğuna dikkat çekerek, bu tür ürünlerin kontrolsüz kullanımının ciddi sağlık riskleri doğurabileceği uyarısında bulundu. Zayıflama ilacı kullanan bazı vatandaşlar durumu şöyle anlatıyor; "Birçok hastalığı tetikliyor, çok sakıncalı. Kullandım ama hemen kestim. Hiç kimseye tavsiye etmem. Zararlı olduğunu düşünüyorum, doğal yollarla zayıflamak daha güzel."

  3. BİTKİSEL GÖRÜNÜMLÜ TEHLİKE Söz konusu ürünlerin tamamı bitkisel içerikliymiş gibi sunuluyor. Ancak analiz sonuçları, tüketicilerin yanıltıldığını ve bu ürünlerin içinde kimyasal ilaç etken maddelerinin bulunduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlar, bu tür ürünlerin internetten veya denetimsiz kaynaklardan satın alınmaması gerektiğini vurguluyor.

    BİTKİSEL GÖRÜNÜMLÜ TEHLİKE Söz konusu ürünlerin tamamı bitkisel içerikliymiş gibi sunuluyor. Ancak analiz sonuçları, tüketicilerin yanıltıldığını ve bu ürünlerin içinde kimyasal ilaç etken maddelerinin bulunduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlar, bu tür ürünlerin internetten veya denetimsiz kaynaklardan satın alınmaması gerektiğini vurguluyor.

  4. Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aydın;?Bitkisel içerikli gibi sunuluyor ama aslında içinde yasaklı madde var. Bu da kalp ritim bozukluklarına, tansiyon sorunlarına ve hatta ölüme kadar giden kardiyovasküler risklere yol açabiliyor.? dedi. ?Sibutramin, Avrupa ve Amerika'da da yasaklandı. Çünkü zayıflama ilacı olarak kullanıldığında kalp üzerinde ciddi hasarlara yol açabiliyor. Hiçbir mucizevi formül 10 günde ya da bir ayda insanı sağlıklı şekilde zayıflatamaz. Böyle vaatlerde bulunuluyorsa, o ürünün içinde büyük ihtimalle yasaklı maddeler vardır.?

    Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aydın;?Bitkisel içerikli gibi sunuluyor ama aslında içinde yasaklı madde var. Bu da kalp ritim bozukluklarına, tansiyon sorunlarına ve hatta ölüme kadar giden kardiyovasküler risklere yol açabiliyor.? dedi. ?Sibutramin, Avrupa ve Amerika'da da yasaklandı. Çünkü zayıflama ilacı olarak kullanıldığında kalp üzerinde ciddi hasarlara yol açabiliyor. Hiçbir mucizevi formül 10 günde ya da bir ayda insanı sağlıklı şekilde zayıflatamaz. Böyle vaatlerde bulunuluyorsa, o ürünün içinde büyük ihtimalle yasaklı maddeler vardır.?

  5. SAĞLIKLI ZAYIFLAMANIN YOLU NE? Prof. Dr. Ahmet Aydın; ?Öncelikle bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı, hekim kontrolü olmadan hiçbir ilaç ya da takviye kullanılmamalıdır. En doğru yol, kişiye özel tıbbi yönlendirmedir.? ifadelerini kullandı.

    SAĞLIKLI ZAYIFLAMANIN YOLU NE? Prof. Dr. Ahmet Aydın; ?Öncelikle bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı, hekim kontrolü olmadan hiçbir ilaç ya da takviye kullanılmamalıdır. En doğru yol, kişiye özel tıbbi yönlendirmedir.? ifadelerini kullandı.

  6. Araştırmayı yürüten akademisyenler, özellikle kalp, tansiyon ve metabolizma sorunları olan bireylerin bu tür ilaçları kullanmasının hayati risk taşıyabileceği konusunda uyarıyor. "Sibutramin, iştah baskılayıcı bir madde olarak biliniyor. Ancak kalp ritmini bozabilir, tansiyonu yükseltebilir, hatta ani ölümlere yol açabilir," diyen uzmanlar, etiketinde yazan ?bitkisel? ifadesine aldanılmaması gerektiğinin altını çiziyor.

    Araştırmayı yürüten akademisyenler, özellikle kalp, tansiyon ve metabolizma sorunları olan bireylerin bu tür ilaçları kullanmasının hayati risk taşıyabileceği konusunda uyarıyor. "Sibutramin, iştah baskılayıcı bir madde olarak biliniyor. Ancak kalp ritmini bozabilir, tansiyonu yükseltebilir, hatta ani ölümlere yol açabilir," diyen uzmanlar, etiketinde yazan ?bitkisel? ifadesine aldanılmaması gerektiğinin altını çiziyor.

  7. Uzmanlar, denetimlerin artırılması ve tüketicilerin bu konuda daha fazla bilinçlendirilmesi gerektiğini belirterek, özellikle sosyal medya üzerinden satışa sunulan ürünlerin sıkı takibe alınmasını talep ediyor.

    Uzmanlar, denetimlerin artırılması ve tüketicilerin bu konuda daha fazla bilinçlendirilmesi gerektiğini belirterek, özellikle sosyal medya üzerinden satışa sunulan ürünlerin sıkı takibe alınmasını talep ediyor.

9 Temmuz 2025