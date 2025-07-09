İnternette Satılıyor, Zehir Saçıyor

Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Toksikoloji Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aydın;?Bitkisel içerikli gibi sunuluyor ama aslında içinde yasaklı madde var. Bu da kalp ritim bozukluklarına, tansiyon sorunlarına ve hatta ölüme kadar giden kardiyovasküler risklere yol açabiliyor.? dedi. ?Sibutramin, Avrupa ve Amerika'da da yasaklandı. Çünkü zayıflama ilacı olarak kullanıldığında kalp üzerinde ciddi hasarlara yol açabiliyor. Hiçbir mucizevi formül 10 günde ya da bir ayda insanı sağlıklı şekilde zayıflatamaz. Böyle vaatlerde bulunuluyorsa, o ürünün içinde büyük ihtimalle yasaklı maddeler vardır.?