Çift Kişilik Oda Final Tarihi Belli Oldu
Çift Kişilik Oda ne zaman final yapıyor?
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Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ile Devrim Özkan'ın paylaştığı Çift Kişilik Oda dizisi için final kararı çıktı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, reyting sıralamasında gün birincisi olsa da "Çift Kişilik Oda" her yeni bölüm yayınında zarar ettiği için ekranlara veda edecek.
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ÇİFT KİŞİLİK NE ZAMAN FİNAL YAPACAK? Bu nedenle 22 Mayıs Perşembe günü ekran macerasına başlayan dizinin 8. bölümde final yapmasına karar verildi. Bir değişiklik yaşanmaması durumunda Çift Kişilik Oda final bölümünün 17 Temmuz'da yayımlanması bekleniyor.
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ÇİFT KİŞİLİK ODA DİZİSİ KONUSU Genç bir kadın olan Nilüfer'in en büyük hayali, küçük yaşta kaybettiği anne ve babasının yaptığı Lutesya otelde çalışmaktır. Otelin mirasçılarından Kaan, intikam almak için yıllardır üvey ablası Sevil?in hüküm sürdüğü otele gelir.
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Kral dairesine yerleşen Kaan'ın gelişi, otelde büyük bir etki yaratır. Otelde bir yanlış anlamayla tanışan Nilüfer ve Kaan için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.