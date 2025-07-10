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Hastane Hatası Nedeniyle Engelli Olan Ayşenur Yazıcı O Hastaneye Dava Açtı

Ayşenur Yazıcı o hastaneye dava açtı

  1. Bir dönemin ünlü sunucusu Ayşenur Yazıcı tedavi gördüğü hastane yüzünden yüzde 74 oranında engelli kaldığını iddia etti. "O hastaneye sapasağlam girdim" diyen Yazıcı, hukuki süreç başlatacağını açıkladı.

    Bir dönemin ünlü sunucusu Ayşenur Yazıcı tedavi gördüğü hastane yüzünden yüzde 74 oranında engelli kaldığını iddia etti. "O hastaneye sapasağlam girdim" diyen Yazıcı, hukuki süreç başlatacağını açıkladı.

  2. Bir dönemin ünlü sunucusu Ayşenur Yazıcı tedavi gördüğü hastane yüzünden yüzde 74 oranında engelli kaldığını iddia etti. ?O hastaneye sapasağlam girdim? diyen Yazıcı, hukuki süreç başlatacağını açıkladı.

    Bir dönemin ünlü sunucusu Ayşenur Yazıcı tedavi gördüğü hastane yüzünden yüzde 74 oranında engelli kaldığını iddia etti. ?O hastaneye sapasağlam girdim? diyen Yazıcı, hukuki süreç başlatacağını açıkladı.

  3. Ayşenur Yazıcı Eylül 2024?te hastaneye kaldırılmış, yoğun bakıma alınmıştı. Aort diseksiyonu, KOAH, stent komplikasyonu, solunum/oksijen desteği ve bir böbrek işlev kaybı gibi sağlık sorunlarıyla mücadele etmişti.

    Ayşenur Yazıcı Eylül 2024?te hastaneye kaldırılmış, yoğun bakıma alınmıştı. Aort diseksiyonu, KOAH, stent komplikasyonu, solunum/oksijen desteği ve bir böbrek işlev kaybı gibi sağlık sorunlarıyla mücadele etmişti.

  4. KARDEŞİ DUA İSTEMİŞTİ <p> Sunucunun kardeşi ?Ablam yoğun bakımda. Böbreğin birine kaybedilmiş olarak bakılıyor. Diğeri için umut olduğunu düşünmek istiyoruz. Solunum ve oksijen problemleri var. İyi dilekleriniz ve dualarınız için çok teşekkür ediyoruz. Dualara lütfen devam edin? demişti.

    KARDEŞİ DUA İSTEMİŞTİ

    Sunucunun kardeşi ?Ablam yoğun bakımda. Böbreğin birine kaybedilmiş olarak bakılıyor. Diğeri için umut olduğunu düşünmek istiyoruz. Solunum ve oksijen problemleri var. İyi dilekleriniz ve dualarınız için çok teşekkür ediyoruz. Dualara lütfen devam edin? demişti.

  5. İSYAN ETTİ<p> Ayşenur Yazıcı?dan aylar sonra haber var. Tedavi gördüğü hastane yüzünden yüzde 74 oranında engelli kaldığını iddia eden Yazıcı, X hesabından şu açıklamayı yaptı: <br> ?Çok öfkeliyim! Bizim hatamız yok diyorlar! Çatlak damara stend takarken, ?Aa kaydı, pardon böbreğini tıkadı, gel düzeltelim? diyen, 7,5 saat düzeltirken organlarımı paramparça eden, devlet raporuyla kanıtlı yüzde 74 engelli bırakan hastaneye dava açıyorum. Adını şimdilik yazmıyorum.??O hastaneye ben sapasağlam girdim. Kolesterol, şeker hiçbir hastalığı olmayan insandım! Şu an kan problemleriyle boğuşuyorum. İçeride bir yer hâlâ kanıyor. Sürekli hastanelerdeyim. Toparlanayım azıcık, hastanenizin önündeki demirlere kendimi kelepçeleyeceğim. Elimdeki pankartta da böbreğimi geri ver yazacak. Sizin diplomanıza da itibarınıza da doktorlarınıza da lanet olsun! Ben kendi kendime mi engelli kaldım??

    İSYAN ETTİ

    Ayşenur Yazıcı?dan aylar sonra haber var. Tedavi gördüğü hastane yüzünden yüzde 74 oranında engelli kaldığını iddia eden Yazıcı, X hesabından şu açıklamayı yaptı:
    ?Çok öfkeliyim! Bizim hatamız yok diyorlar! Çatlak damara stend takarken, ?Aa kaydı, pardon böbreğini tıkadı, gel düzeltelim? diyen, 7,5 saat düzeltirken organlarımı paramparça eden, devlet raporuyla kanıtlı yüzde 74 engelli bırakan hastaneye dava açıyorum. Adını şimdilik yazmıyorum.??O hastaneye ben sapasağlam girdim. Kolesterol, şeker hiçbir hastalığı olmayan insandım! Şu an kan problemleriyle boğuşuyorum. İçeride bir yer hâlâ kanıyor. Sürekli hastanelerdeyim. Toparlanayım azıcık, hastanenizin önündeki demirlere kendimi kelepçeleyeceğim. Elimdeki pankartta da böbreğimi geri ver yazacak. Sizin diplomanıza da itibarınıza da doktorlarınıza da lanet olsun! Ben kendi kendime mi engelli kaldım??

10 Temmuz 2025