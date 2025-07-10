Hastane Hatası Nedeniyle Engelli Olan Ayşenur Yazıcı O Hastaneye Dava Açtı

İSYAN ETTİ

Ayşenur Yazıcı?dan aylar sonra haber var. Tedavi gördüğü hastane yüzünden yüzde 74 oranında engelli kaldığını iddia eden Yazıcı, X hesabından şu açıklamayı yaptı:

?Çok öfkeliyim! Bizim hatamız yok diyorlar! Çatlak damara stend takarken, ?Aa kaydı, pardon böbreğini tıkadı, gel düzeltelim? diyen, 7,5 saat düzeltirken organlarımı paramparça eden, devlet raporuyla kanıtlı yüzde 74 engelli bırakan hastaneye dava açıyorum. Adını şimdilik yazmıyorum.??O hastaneye ben sapasağlam girdim. Kolesterol, şeker hiçbir hastalığı olmayan insandım! Şu an kan problemleriyle boğuşuyorum. İçeride bir yer hâlâ kanıyor. Sürekli hastanelerdeyim. Toparlanayım azıcık, hastanenizin önündeki demirlere kendimi kelepçeleyeceğim. Elimdeki pankartta da böbreğimi geri ver yazacak. Sizin diplomanıza da itibarınıza da doktorlarınıza da lanet olsun! Ben kendi kendime mi engelli kaldım??