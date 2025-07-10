1 Gecede Goncayı Gül Yapan Taktik!

Bir adet patatesi soyun ve küçük, kare şeklinde parçalara ayırın. Ardından, her bir parçanın ortasında gül dalının tabanını yerleştirebileceğiniz bir delik açın. Ardından gül dalının alt kısmını bu deliğe yerleştirin. Patates, dal için hem bir destek hem de besin kaynağı görevi görebilir.