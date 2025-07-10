Kaşık Kaşık Yiyince Demir Depolarını Dolduruyor

Başta kansızlık problemi olmak üzere pek çok rahatsızlığın önüne geçmeyi sağlayan pekmezin kontrollü bir şekilde kullanılması öneriliyor. Günde bir çorba kaşığı kadar tüketilen pekmez, uzun vadede bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlıyor. Katkı maddesi içeren pek çok hazır gıdanın aksine doğallığıyla öne çıkan saf üzüm pekmezi, hastalıklardan korunmaya yardımcı oluyor.