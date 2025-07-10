Kaşık Kaşık Yiyince Demir Depolarını Dolduruyor
Saraçoğlu ısrarla öneriyor!
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Yüz yıllardır tek başına tüketildiği gibi çeşitli gıdalarla birleştirilerek de kullanılan pekmezin pek çok türü bulunuyor. Geleneksel tıbbın vazgeçilmezleri arasında yer alan pekmez faydaları sebebiyle pek çok doktorun merceği altına giriyor. Peki, pekmez ne işe yarıyor? Pekmezin faydaları nelerdir?
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Başta kansızlık problemi olmak üzere pek çok rahatsızlığın önüne geçmeyi sağlayan pekmezin kontrollü bir şekilde kullanılması öneriliyor. Günde bir çorba kaşığı kadar tüketilen pekmez, uzun vadede bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlıyor. Katkı maddesi içeren pek çok hazır gıdanın aksine doğallığıyla öne çıkan saf üzüm pekmezi, hastalıklardan korunmaya yardımcı oluyor.
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Her pekmez türünün kendine özgü faydaları bulunduğu biliniyor. Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu da bu noktaya değiniyor! Andız pekmezinin son derece şifalı olduğunu söyleyen Saraçoğlu, ölçülü kullanımın önemine de dikkat çekiyor.
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Türkiye?nin pek çok bölgesinde aktif olarak üretilen ve insanlar tarafından büyük bir ilgiyle tüketilen andız pekmezinin faydaları saymakla bitmiyor! Andız pekmezinin yararları nelerdir sorusuna şu şekilde yanıt verilebiliyor:
Bağışıklık sistemini güçlendiriyor Antioksidan özellikler taşıyor Vücuda enerji veriyor Kan yapıyor
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Sindirim sistemini destekliyor Cilt sağlığına katkıda bulunuyor Kalsiyum ve magnezyum kaynağı Solunum yolu hastalıklarına iyi geliyor... En çok tercih edilen ve besleyiciliğiyle öne çıkan pekmez çeşitleri şu şekilde sıralanıyor:
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Üzüm pekmezi Andız pekmezi İncir pekmezi Şeker patlıcanı pekmezi Karahindiba pekmezi Elma pekmezi Harnup pekmezi Dut pekmezi