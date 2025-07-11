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Her Gün 3-4 Fincan Kahve İçince Ne Olur?

Lezzetinin yanı sıra vücuda olan faydalarıyla da dikkat çeken kahveyle ilgili yapılan araştırmalarda kahvenin karaciğer sağlığını koruduğu da ortaya çıktı.

  1. Southampton ve Edinburgh Üniversiteleri tarafından yapılan yeni bir araştırma, kahve tüketiminin türü ne olursa olsun kronik karaciğer hastalığı riskini önemli ölçüde azalttığını ortaya koydu.

    Southampton ve Edinburgh Üniversiteleri tarafından yapılan yeni bir araştırma, kahve tüketiminin türü ne olursa olsun kronik karaciğer hastalığı riskini önemli ölçüde azalttığını ortaya koydu.

  2. BMC Public Health dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, özellikle öğütülmüş kahve tüketen bireylerde yağlı karaciğer hastalığı ve karaciğer kaynaklı ölümler daha düşük oranlarda görüldü.

    BMC Public Health dergisinde yayımlanan çalışmaya göre, özellikle öğütülmüş kahve tüketen bireylerde yağlı karaciğer hastalığı ve karaciğer kaynaklı ölümler daha düşük oranlarda görüldü.

  3. HER GÜN 3-4 FİNCAN KAHVE ÖNERİLİYOR Elde edilen bulgulara göre, kahve tüketen kişilerin kronik karaciğer hastalığına yakalanma riski yüzde 21, yağlı karaciğer hastalığı riski yüzde 20 ve karaciğer hastalığı nedeniyle ölüm riski ise yüzde 49 daha düşük çıktı.

    HER GÜN 3-4 FİNCAN KAHVE ÖNERİLİYOR Elde edilen bulgulara göre, kahve tüketen kişilerin kronik karaciğer hastalığına yakalanma riski yüzde 21, yağlı karaciğer hastalığı riski yüzde 20 ve karaciğer hastalığı nedeniyle ölüm riski ise yüzde 49 daha düşük çıktı.

  4. Özellikle öğütülmüş kahve içenlerde bu faydanın daha yüksek olduğu belirtildi. Uzmanlar, bu olumlu etkinin kahvede doğal olarak bulunan kahweol ve kafestol adlı bileşenlerden kaynaklanabileceğine dikkat çekiyor.

    Özellikle öğütülmüş kahve içenlerde bu faydanın daha yüksek olduğu belirtildi. Uzmanlar, bu olumlu etkinin kahvede doğal olarak bulunan kahweol ve kafestol adlı bileşenlerden kaynaklanabileceğine dikkat çekiyor.

  5. Araştırmada, katılımcıların yaklaşık yüzde 78?inin kafeinli ya da kafeinsiz kahve tükettiği, yüzde 22?sinin ise kahve içmediği belirlendi. Çalışma süresince 3.600 kronik karaciğer hastalığı vakası ve 301 karaciğer kaynaklı ölüm kaydedildi.

    Araştırmada, katılımcıların yaklaşık yüzde 78?inin kafeinli ya da kafeinsiz kahve tükettiği, yüzde 22?sinin ise kahve içmediği belirlendi. Çalışma süresince 3.600 kronik karaciğer hastalığı vakası ve 301 karaciğer kaynaklı ölüm kaydedildi.

  6. Çalışmanın başyazarı Dr. Oliver Kennedy, elde edilen bulguların kahvenin potansiyel bir koruyucu tedavi olarak değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

    Çalışmanın başyazarı Dr. Oliver Kennedy, elde edilen bulguların kahvenin potansiyel bir koruyucu tedavi olarak değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

  7. Karaciğer, vücuttaki toksinleri filtreleme, besinleri işleme, metabolizma ve bağışıklık sistemi fonksiyonlarında hayati rol oynayan en büyük iç organ olarak biliniyor. Uzmanlar, karaciğer sağlığını desteklemek için dengeli beslenmenin yanı sıra kahve tüketiminin de bilimsel olarak desteklenen bir yöntem olabileceğini vurguluyor.

    Karaciğer, vücuttaki toksinleri filtreleme, besinleri işleme, metabolizma ve bağışıklık sistemi fonksiyonlarında hayati rol oynayan en büyük iç organ olarak biliniyor. Uzmanlar, karaciğer sağlığını desteklemek için dengeli beslenmenin yanı sıra kahve tüketiminin de bilimsel olarak desteklenen bir yöntem olabileceğini vurguluyor.

11 Temmuz 2025