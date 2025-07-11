2025 Yılında Aramızdan Ayrılan Ünlü İsimler
2025'in ilk günlerinden beri sanat camiasından gelen vefat haberleri tüm Türkiye'yi yasa boğdu.
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2025 yılının ilk 6 ayında kendi alanlarında tanınan usta isimler aramızdan ayrıldı.
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FERDİ TAYFUR Arabesk müziğinin ünlü ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'te bir süredir tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayata veda etti.
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BEDİA ENER Yaprak Dökümü dizisiyle tanınan Bedia Ener de 14 Ocak'ta aramızdan ayrıldı. Usta oyuncunun vefatı, sosyal medya üzerinden "Hoşçakalın, ben melek oldum..." notuyla duyuruldu.
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SEZAİ ALTEKİN Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra televizyon, sinema ve seslendirme çalışmalarına imza atan sanatçı Sezai Altekin, 31 Ocak'ta 79 yaşında hayatını kaybetti.
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KAHTALI MIÇE Türk Halk Müziği sanatçısı Kahtalı Mıçe (72), 15 Şubat 2025 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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EMİN GÜMÜŞKAYA Çocuklar Duymasın'ın "Seyyar Tayyar"ı usta oyuncu Emin Gümüşkaya, 18 Şubat 2025'te hayatını kaybetti.
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EDİP AKBAYRAM "Güzel Günler Göreceğiz", "Aldırma Gönül", "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz", ?Bekle Bizi İstanbul? gibi şarkılarıyla tanınan Edip Akbayram, 2 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybetti.
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ŞİNASİ YURTSEVER Bir süredir mide kanseri ile mücadele eden oyuncu Şinasi Yurtsever, tedavi gördüğü hastanede 13 Mart tarihinde hayatını kaybetti.
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TANYELİ 2,5 senedir pankreas kanseriyle mücadele eden 54 yaşındaki Tanyeli, tedavi gördüğü hastanede 17 Mart'ta hayatını kaybetti.
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OSMAN SINAV Kurtlar Vadisi, Acı Hayat, Deli Yürek ve Ekmek Teknesi gibi yapımların yönetmeni Osman Sınav, 20 Mart 2025 tarihinde 69 yaşında hayatını kaybetti.
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FİLİZ AKIN Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Filiz Akın, 21 Mart'ta hayata veda etti. Ünlü isim, vasiyeti sonrası 22 Mart'ta sessiz sedasız toprağa verildi.
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VOLKAN KONAK Ünlü sanatçı Volkan Konak, KKTC'de konser verdiği sırada rahatsızlandı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Konak, 31 Mart'ta 58 yaşında hayatını kaybetti.
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AHMET LEVENDOĞLU "Kırık Hayatlar", "Yaz Yağmuru", "Küçük Kadınlar" ve "Kara Ekmek" gibi yapımlarda rol alan Ahmet Levendoğlu, 6 Nisan'da yaşamını yitirdi.
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LEYLA OKAY "Dostlarımız", "Ferhunde Hanımlar" ve "Bizim Evin Halleri" isimli dizilerde rol alan oyuncu Leyla Okay, 22 Nisan'da uzun süredir mücadele verdiği kanser sebebiyle hayatını kaybetti.
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İLHAN ŞEŞEN "Ellerimde Çiçekler", "Neler Oluyor Bize", "Sarılınca Sana" gibi şarkılarıyla tanınan ve "Aliye", "Gönülçelen", "Yeditepe İstanbul" gibi dizilerde rol alan İlhan Şeşen, 26 Mayıs'ta vefat etti.
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ŞİMAL Şarkıcı Şimal Gülen, uzun süredir mücadele ettiği kansere 30 Mayıs'ta yenik düştü.
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RÜÇHAN ÇAMAY Ünlü ses sanatçısı ve oyuncu Rüçhan Çamay, 94 yaşında hayatını kaybetti.