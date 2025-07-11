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2025 Yılında Aramızdan Ayrılan Ünlü İsimler

2025'in ilk günlerinden beri sanat camiasından gelen vefat haberleri tüm Türkiye'yi yasa boğdu.

  1. 2025 yılının ilk 6 ayında kendi alanlarında tanınan usta isimler aramızdan ayrıldı.

    2025 yılının ilk 6 ayında kendi alanlarında tanınan usta isimler aramızdan ayrıldı.

  2. FERDİ TAYFUR Arabesk müziğinin ünlü ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'te bir süredir tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayata veda etti.

    FERDİ TAYFUR Arabesk müziğinin ünlü ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025'te bir süredir tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayata veda etti.

  3. BEDİA ENER Yaprak Dökümü dizisiyle tanınan Bedia Ener de 14 Ocak'ta aramızdan ayrıldı. Usta oyuncunun vefatı, sosyal medya üzerinden "Hoşçakalın, ben melek oldum..." notuyla duyuruldu.

    BEDİA ENER Yaprak Dökümü dizisiyle tanınan Bedia Ener de 14 Ocak'ta aramızdan ayrıldı. Usta oyuncunun vefatı, sosyal medya üzerinden "Hoşçakalın, ben melek oldum..." notuyla duyuruldu.

  4. SEZAİ ALTEKİN Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra televizyon, sinema ve seslendirme çalışmalarına imza atan sanatçı Sezai Altekin, 31 Ocak'ta 79 yaşında hayatını kaybetti.

    SEZAİ ALTEKİN Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra televizyon, sinema ve seslendirme çalışmalarına imza atan sanatçı Sezai Altekin, 31 Ocak'ta 79 yaşında hayatını kaybetti.

  5. KAHTALI MIÇE Türk Halk Müziği sanatçısı Kahtalı Mıçe (72), 15 Şubat 2025 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

    KAHTALI MIÇE Türk Halk Müziği sanatçısı Kahtalı Mıçe (72), 15 Şubat 2025 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

  6. EMİN GÜMÜŞKAYA Çocuklar Duymasın'ın "Seyyar Tayyar"ı usta oyuncu Emin Gümüşkaya, 18 Şubat 2025'te hayatını kaybetti.

    EMİN GÜMÜŞKAYA Çocuklar Duymasın'ın "Seyyar Tayyar"ı usta oyuncu Emin Gümüşkaya, 18 Şubat 2025'te hayatını kaybetti.

  7. EDİP AKBAYRAM "Güzel Günler Göreceğiz", "Aldırma Gönül", "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz", ?Bekle Bizi İstanbul? gibi şarkılarıyla tanınan Edip Akbayram, 2 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybetti.

    EDİP AKBAYRAM "Güzel Günler Göreceğiz", "Aldırma Gönül", "Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz", ?Bekle Bizi İstanbul? gibi şarkılarıyla tanınan Edip Akbayram, 2 Mart 2025 tarihinde hayatını kaybetti.

  8. ŞİNASİ YURTSEVER Bir süredir mide kanseri ile mücadele eden oyuncu Şinasi Yurtsever, tedavi gördüğü hastanede 13 Mart tarihinde hayatını kaybetti.

    ŞİNASİ YURTSEVER Bir süredir mide kanseri ile mücadele eden oyuncu Şinasi Yurtsever, tedavi gördüğü hastanede 13 Mart tarihinde hayatını kaybetti.

  9. TANYELİ 2,5 senedir pankreas kanseriyle mücadele eden 54 yaşındaki T&#8203;anyeli, tedavi gördüğü hastanede 17 Mart'ta hayatını kaybetti.

    TANYELİ 2,5 senedir pankreas kanseriyle mücadele eden 54 yaşındaki T​anyeli, tedavi gördüğü hastanede 17 Mart'ta hayatını kaybetti.

  10. OSMAN SINAV Kurtlar Vadisi, Acı Hayat, Deli Yürek ve Ekmek Teknesi gibi yapımların yönetmeni Osman Sınav, 20 Mart 2025 tarihinde 69 yaşında hayatını kaybetti.

    OSMAN SINAV Kurtlar Vadisi, Acı Hayat, Deli Yürek ve Ekmek Teknesi gibi yapımların yönetmeni Osman Sınav, 20 Mart 2025 tarihinde 69 yaşında hayatını kaybetti.

  11. FİLİZ AKIN Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Filiz Akın, 21 Mart'ta hayata veda etti. Ünlü isim, vasiyeti sonrası 22 Mart'ta sessiz sedasız toprağa verildi.

    FİLİZ AKIN Yeşilçam'ın efsane oyuncularından Filiz Akın, 21 Mart'ta hayata veda etti. Ünlü isim, vasiyeti sonrası 22 Mart'ta sessiz sedasız toprağa verildi.

  12. VOLKAN KONAK Ünlü sanatçı Volkan Konak, KKTC'de konser verdiği sırada rahatsızlandı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Konak, 31 Mart'ta 58 yaşında hayatını kaybetti.

    VOLKAN KONAK Ünlü sanatçı Volkan Konak, KKTC'de konser verdiği sırada rahatsızlandı. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Konak, 31 Mart'ta 58 yaşında hayatını kaybetti.

  13. AHMET LEVENDOĞLU "Kırık Hayatlar", "Yaz Yağmuru", "Küçük Kadınlar" ve "Kara Ekmek" gibi yapımlarda rol alan Ahmet Levendoğlu, 6 Nisan'da yaşamını yitirdi.

    AHMET LEVENDOĞLU "Kırık Hayatlar", "Yaz Yağmuru", "Küçük Kadınlar" ve "Kara Ekmek" gibi yapımlarda rol alan Ahmet Levendoğlu, 6 Nisan'da yaşamını yitirdi.

  14. LEYLA OKAY "Dostlarımız", "Ferhunde Hanımlar" ve "Bizim Evin Halleri" isimli dizilerde rol alan oyuncu Leyla Okay, 22 Nisan'da uzun süredir mücadele verdiği kanser sebebiyle hayatını kaybetti.

    LEYLA OKAY "Dostlarımız", "Ferhunde Hanımlar" ve "Bizim Evin Halleri" isimli dizilerde rol alan oyuncu Leyla Okay, 22 Nisan'da uzun süredir mücadele verdiği kanser sebebiyle hayatını kaybetti.

  15. İLHAN ŞEŞEN "Ellerimde Çiçekler", "Neler Oluyor Bize", "Sarılınca Sana" gibi şarkılarıyla tanınan ve "Aliye", "Gönülçelen", "Yeditepe İstanbul" gibi dizilerde rol alan İlhan Şeşen, 26 Mayıs'ta vefat etti.

    İLHAN ŞEŞEN "Ellerimde Çiçekler", "Neler Oluyor Bize", "Sarılınca Sana" gibi şarkılarıyla tanınan ve "Aliye", "Gönülçelen", "Yeditepe İstanbul" gibi dizilerde rol alan İlhan Şeşen, 26 Mayıs'ta vefat etti.

  16. ŞİMAL Şarkıcı Şimal Gülen, uzun süredir mücadele ettiği kansere 30 Mayıs'ta yenik düştü.

    ŞİMAL Şarkıcı Şimal Gülen, uzun süredir mücadele ettiği kansere 30 Mayıs'ta yenik düştü.

  17. RÜÇHAN ÇAMAY Ünlü ses sanatçısı ve oyuncu Rüçhan Çamay, 94 yaşında hayatını kaybetti.

    RÜÇHAN ÇAMAY Ünlü ses sanatçısı ve oyuncu Rüçhan Çamay, 94 yaşında hayatını kaybetti.

11 Temmuz 2025