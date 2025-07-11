2025 Yılında Aramızdan Ayrılan Ünlü İsimler

İLHAN ŞEŞEN "Ellerimde Çiçekler", "Neler Oluyor Bize", "Sarılınca Sana" gibi şarkılarıyla tanınan ve "Aliye", "Gönülçelen", "Yeditepe İstanbul" gibi dizilerde rol alan İlhan Şeşen, 26 Mayıs'ta vefat etti.