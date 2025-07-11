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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'yi kabul etti

Zara'ya Piyasadan Toplatma Kararı!

Sevilen ürünü Bakanlık'ın ağına takıldı

  1. Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin birçok yerinde mağazası olan meşhur mağaza Zara'nın bir ürünü piyasadan toplatıyor.

    Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin birçok yerinde mağazası olan meşhur mağaza Zara'nın bir ürünü piyasadan toplatıyor.

  2. Ticaret Bakanlığı, denetimler sonucu 'güvensiz' bulduğu ürün ve markaları Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden ilan etmeye devam ediyor.

    Ticaret Bakanlığı, denetimler sonucu 'güvensiz' bulduğu ürün ve markaları Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden ilan etmeye devam ediyor.

  3. 09.07.25 tarihinde güncellenen listede, Zara Home'a ait oda kokusu dikkat çekti.

    09.07.25 tarihinde güncellenen listede, Zara Home'a ait oda kokusu dikkat çekti.

  4. Zara'nın ev ve dekorasyon ürünlerinin satıldığı mağazası Zara Home'a ait oda kokusuna ilişkin "piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma" kararı verildi.

    Zara'nın ev ve dekorasyon ürünlerinin satıldığı mağazası Zara Home'a ait oda kokusuna ilişkin "piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma" kararı verildi.

  5. Vetiver Melon Hava Aromotize Edici (Barkod: 46467703552991) üründe; ürün ambalajında dokunsal uyarı işareti bulunmadığı tespit edildi.

    Vetiver Melon Hava Aromotize Edici (Barkod: 46467703552991) üründe; ürün ambalajında dokunsal uyarı işareti bulunmadığı tespit edildi.

11 Temmuz 2025