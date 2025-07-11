Zara'ya Piyasadan Toplatma Kararı!

Zara'nın ev ve dekorasyon ürünlerinin satıldığı mağazası Zara Home'a ait oda kokusuna ilişkin "piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma" kararı verildi.

Ticaret Bakanlığı, denetimler sonucu 'güvensiz' bulduğu ürün ve markaları Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden ilan etmeye devam ediyor.

Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin birçok yerinde mağazası olan meşhur mağaza Zara'nın bir ürünü piyasadan toplatıyor.

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