Zara'ya Piyasadan Toplatma Kararı!
Sevilen ürünü Bakanlık'ın ağına takıldı
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Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin birçok yerinde mağazası olan meşhur mağaza Zara'nın bir ürünü piyasadan toplatıyor.
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Ticaret Bakanlığı, denetimler sonucu 'güvensiz' bulduğu ürün ve markaları Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden ilan etmeye devam ediyor.
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09.07.25 tarihinde güncellenen listede, Zara Home'a ait oda kokusu dikkat çekti.
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Zara'nın ev ve dekorasyon ürünlerinin satıldığı mağazası Zara Home'a ait oda kokusuna ilişkin "piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma" kararı verildi.
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Vetiver Melon Hava Aromotize Edici (Barkod: 46467703552991) üründe; ürün ambalajında dokunsal uyarı işareti bulunmadığı tespit edildi.
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11 Temmuz 2025