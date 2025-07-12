En Kalabalık Ülkede Kaç Kişi Yaşıyor?
Dünya nüfusunun 2025 yılında 8 milyar 200 milyon olduğu biliniyor.
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Dünya Nüfus Günü, küresel nüfus sorunlarına dikkat çekmek için Birleşmiş Milletler tarafından her yıl 11 Temmuz'da kutlanıyor. 2025 yılı itibarıyla dünya nüfusu 8 milyar 200 milyon olarak biliniyor.
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Bu yıl Dünya Nüfus Günü'nün teması: ?Adil ve umutlu bir dünyada istedikleri aileleri kurmaları için gençleri güçlendirmek?.
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Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan?da cadde ve sokaklar görüntülendi. BM nüfus tahminlerine göre 2024'te en fazla nüfusa sahip ülke, 1 milyar 450 milyon 935 bin 791 kişiyle Hindistan.
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Hindistan'ı 1 milyar 419 milyon 321 bin 278 kişiyle Çin takip ediyor.
12 Temmuz 2025