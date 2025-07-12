Aras Bulut İynemli'den Yeni Pozlar
Son olarak Deha adlı dizide başrol oynayan Aras Bulut İynemli, at çiftliğinde çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı.
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Son yılların başarılı oyuncularından Aras Bulut İynemli, kariyeriyle olduğu kadar özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.
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Zaman zaman sosyal medya hesabından fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan İynemli, bu karelere yenilerini ekledi.
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Şimdilerde yorgunluk atan Aras Bulut İynemli, at çiftliğinde geçirdiği keyifli vakti gözler önüne serdi.
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Ünlü oyuncu, atıyla ilgilendiği ve at bindiği anları takipçileriyle paylaştı. Yakın arkadaşı Engin Öztürk de İynemli'ye eşlik etti.
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34 yaşındaki Aras Bulut İynemli'nin paylaşımına binlerce beğeni ve "Çok özlemiştik", "Canım", "Büyük adam" gibi yorumlar geldi.
12 Temmuz 2025