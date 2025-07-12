Milyoner'de Kahkaha Dolu Anlar
Oktay Kaynarca o soruya inanamadı!
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ATV ekranlarının reyting rekortmeni yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster", son bölümüyle izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Yarışmaya katılan Emin Kır isimli yarışmacının karşısına çıkan soru, hem izleyenleri hem de Oktay Kaynarca'yı şaşırttı.
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Dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından biri olarak yıllardır ilgiyle takip edilen "Kim Milyoner Olmak İster", her hafta heyecan dolu anları izleyenlerle buluşturmaya devam ediyor.
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Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca'nın sunuculuğunu üstlendiği program, son bölümünde de yine çok konuşuldu.
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Birbirinden başarılı performansların göz doldurduğu programa katılan Emin Kır isimli bir yarışmacı, hem karşısına çıkan soru hem de renkli kişiliğiyle izleyenlerin yüzünü gülümsetti.
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Yarışmaya iddialı bir başlangıç yapan yarışmacı, ilk baraj sorusunu kolaylıkla yanıtlamayı başardı.
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Hızlı bir şekilde ilerleyen yarışmacı, üçüncü soruda ise hem şaşırdı hem de keyifli anlar yaşadı.
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"Kurtlar Vadisi, 'Adanalı', 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', 'Ben Bu Cihana Sığmazam' adlı dizilerde rol almış oyuncu kimdir?" sorusunu gören Oktay Kaynarca ve stüdyodaki izleyenlerde gülümsemesini gizleyemedi.
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"A- Oktay Kaynarca", "B- Kenan İmirzalıoğlu", "C- Selçuk Yöntem" ve "D- Murat Yıldırım" seçeneklerini gören yarışmacı, hiç düşünmeden yanıt verdi.
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"A- Oktay Kaynarca" seçeneğinde karar kılan yarışmacı, doğru yanıt vererek 7.500 TL değerindeki soruyu kolaylıkla cevapladı.
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Oktay Kaynarca ise şıkları görünce, "Editör arkadaşlarımız programın eski sunucularına selam göndermişler. O isimlerin hepsi oyuncu arkadaşlarım, abim, hepsi Milyoner'in eski sunucularıydı. Kenan Işık'ı da rahmetle anıyoruz" yorumunda bulundu.
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Bu sorunun ardından başarılı performansını sürdüren yarışmacı 200 bin TL alarak yarışmaya veda etti.