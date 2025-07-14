Kütüphane Böcek İstilası Altında: 100 Bin Kitap İçin Zamana Karşı Yarış

"DAHA ÖNCE BÖYLESİNİ HİÇ GÖRMEDİM" Kütüphanenin bulunduğu bin yıllık Pannonhalma Manastırı, ülkenin en eski öğrenme merkezlerinden biri ve aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunuyor. Restorasyon çalışanları, elle yapılmış yaklaşık 100 bin kitabı raflarından dikkatlice indirerek içlerindeki böceklerin öldürülmesini amaçlayan dezenfeksiyon sürecinin başlangıcı olarak bir sandığa alıyor. Restorasyon projesinin başındaki Zsófia Edit Hajdu, ?Bu, kütüphanenin pek çok bölgesinde tespit edilmiş ileri derece bir böcek istilası. Dolayısıyla, tüm koleksiyon enfekte kategorisinde ve tüm koleksiyona aynı anda müdahale edilmesi gerekiyor? Daha önce hiç bu derecede bir istila ile karşı karşılaşmamıştım? diye konuştu.