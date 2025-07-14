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"İyi Ki Doğmuşsun"

Usta oyuncu Selçuk Yöntem 72 yaşında

  1. Son olarak Leyla dizisindeki rolüyle adından söz ettiren usta oyuncu Selçuk Yöntem bugün 72. yaş gününü kutluyor. Ünlü isimler, Yöntem'in doğum gününü yaptıkları paylaşımlarla kutladı.

    Son olarak Leyla dizisindeki rolüyle adından söz ettiren usta oyuncu Selçuk Yöntem bugün 72. yaş gününü kutluyor. Ünlü isimler, Yöntem'in doğum gününü yaptıkları paylaşımlarla kutladı.

  2. Usta oyuncunun 42 yaşındaki kızı Iraz Yöntem, sosyal medyada babasının doğum gününü "İyi ve güzel her şeyin seninle olduğu bir yaş olsun." notuyla kutladı.

    Usta oyuncunun 42 yaşındaki kızı Iraz Yöntem, sosyal medyada babasının doğum gününü "İyi ve güzel her şeyin seninle olduğu bir yaş olsun." notuyla kutladı.

  3. Yöntem ile Amadeus adlı tiyatro oyununda rol alan Dilan Çiçek Deniz yaptığı paylaşımda "İyi ki doğmuşsun, iyi ki." ifadelerini kullandı.

    Yöntem ile Amadeus adlı tiyatro oyununda rol alan Dilan Çiçek Deniz yaptığı paylaşımda "İyi ki doğmuşsun, iyi ki." ifadelerini kullandı.

  4. Ünlü yazar ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan "Selçuk Yöntem'le yeni filmimiz yakında vizyonda. Doğum günün kutlu olsun." mesajıyla paylaşım yaptı.

    Ünlü yazar ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan "Selçuk Yöntem'le yeni filmimiz yakında vizyonda. Doğum günün kutlu olsun." mesajıyla paylaşım yaptı.

  5. Oyuncu Güneş Hayat ise "Gülücüklerin hiç bitmesin. Çok mutlu yaşa, gönlünce. İyi ki doğmuşsun canım." notunu düşerek Yöntem'in doğum gününü kutladı.

    Oyuncu Güneş Hayat ise "Gülücüklerin hiç bitmesin. Çok mutlu yaşa, gönlünce. İyi ki doğmuşsun canım." notunu düşerek Yöntem'in doğum gününü kutladı.

14 Temmuz 2025