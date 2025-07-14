"İyi Ki Doğmuşsun"
Usta oyuncu Selçuk Yöntem 72 yaşında
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Son olarak Leyla dizisindeki rolüyle adından söz ettiren usta oyuncu Selçuk Yöntem bugün 72. yaş gününü kutluyor. Ünlü isimler, Yöntem'in doğum gününü yaptıkları paylaşımlarla kutladı.
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Usta oyuncunun 42 yaşındaki kızı Iraz Yöntem, sosyal medyada babasının doğum gününü "İyi ve güzel her şeyin seninle olduğu bir yaş olsun." notuyla kutladı.
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Yöntem ile Amadeus adlı tiyatro oyununda rol alan Dilan Çiçek Deniz yaptığı paylaşımda "İyi ki doğmuşsun, iyi ki." ifadelerini kullandı.
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Ünlü yazar ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan "Selçuk Yöntem'le yeni filmimiz yakında vizyonda. Doğum günün kutlu olsun." mesajıyla paylaşım yaptı.
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Oyuncu Güneş Hayat ise "Gülücüklerin hiç bitmesin. Çok mutlu yaşa, gönlünce. İyi ki doğmuşsun canım." notunu düşerek Yöntem'in doğum gününü kutladı.