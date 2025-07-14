3 Katlı Lüks Villasıyla Gündem Oldu
Tüm varlığıyla fabrika kurmuştu!
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Yatırımlarıyla sık sık adından söz ettirmeye devam eden Berdan Mardini, son olarak üç katlı lüks villası ile gündeme geldi.
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Ünlü türkücü geçtiğimiz yıllarda varını yoğunu satıp memleketine fabrika kurmuştu. Kendi markası altında gül yağı ve gül suyu üretimi yapan Mardini, lüks villasıyla dikkatleri üzerine çekti.
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PAYLAŞIMLARINDA SIK SIK YER VERİYOR Evinin farklı yerlerinde çektirdiği kareleri sosyal medya hesabından sık sık paylaşan ünlü türkücünün, üç katlı lüks villasını da kendisinin dekore ettiği öğrenildi.
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Sadelik ve mütevazilikten hoşlandığını her fırsatta dile getiren ünlü türkücünün evinde havuz, yaz bahçesi, kış bahçesi ve konser salonu bulunuyor.
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AİLESİYLE ZAMAN GEÇİRMEKTEN HOŞLANIYOR Zamanının büyük çoğunluğunu ailesiyle geçiren ünlü şarkıcının, evinin bahçesinde de çeşitli ağaçlar yer alıyor.
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HER DETAYINI KENDİ ZEVKİNE GÖRE DÜZENLEDİ Ünlü türkücünün konserler ve iş görüşmeleri dışında müzik çalışmalarını da gerçekleştirdiği evinin her detayını kendi zevkine göre düzenlediği öğrenildi.