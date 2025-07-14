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3 Katlı Lüks Villasıyla Gündem Oldu

Tüm varlığıyla fabrika kurmuştu!

  1. Yatırımlarıyla sık sık adından söz ettirmeye devam eden Berdan Mardini, son olarak üç katlı lüks villası ile gündeme geldi.

    Yatırımlarıyla sık sık adından söz ettirmeye devam eden Berdan Mardini, son olarak üç katlı lüks villası ile gündeme geldi.

  2. Ünlü türkücü geçtiğimiz yıllarda varını yoğunu satıp memleketine fabrika kurmuştu. Kendi markası altında gül yağı ve gül suyu üretimi yapan Mardini, lüks villasıyla dikkatleri üzerine çekti.

    Ünlü türkücü geçtiğimiz yıllarda varını yoğunu satıp memleketine fabrika kurmuştu. Kendi markası altında gül yağı ve gül suyu üretimi yapan Mardini, lüks villasıyla dikkatleri üzerine çekti.

  3. PAYLAŞIMLARINDA SIK SIK YER VERİYOR Evinin farklı yerlerinde çektirdiği kareleri sosyal medya hesabından sık sık paylaşan ünlü türkücünün, üç katlı lüks villasını da kendisinin dekore ettiği öğrenildi.

    PAYLAŞIMLARINDA SIK SIK YER VERİYOR Evinin farklı yerlerinde çektirdiği kareleri sosyal medya hesabından sık sık paylaşan ünlü türkücünün, üç katlı lüks villasını da kendisinin dekore ettiği öğrenildi.

  4. Sadelik ve mütevazilikten hoşlandığını her fırsatta dile getiren ünlü türkücünün evinde havuz, yaz bahçesi, kış bahçesi ve konser salonu bulunuyor.

    Sadelik ve mütevazilikten hoşlandığını her fırsatta dile getiren ünlü türkücünün evinde havuz, yaz bahçesi, kış bahçesi ve konser salonu bulunuyor.

  5. AİLESİYLE ZAMAN GEÇİRMEKTEN HOŞLANIYOR Zamanının büyük çoğunluğunu ailesiyle geçiren ünlü şarkıcının, evinin bahçesinde de çeşitli ağaçlar yer alıyor.

    AİLESİYLE ZAMAN GEÇİRMEKTEN HOŞLANIYOR Zamanının büyük çoğunluğunu ailesiyle geçiren ünlü şarkıcının, evinin bahçesinde de çeşitli ağaçlar yer alıyor.

  6. HER DETAYINI KENDİ ZEVKİNE GÖRE DÜZENLEDİ Ünlü türkücünün konserler ve iş görüşmeleri dışında müzik çalışmalarını da gerçekleştirdiği evinin her detayını kendi zevkine göre düzenlediği öğrenildi.

    HER DETAYINI KENDİ ZEVKİNE GÖRE DÜZENLEDİ Ünlü türkücünün konserler ve iş görüşmeleri dışında müzik çalışmalarını da gerçekleştirdiği evinin her detayını kendi zevkine göre düzenlediği öğrenildi.

14 Temmuz 2025